Премьер Люксембурга призвал Европу к переговорам с РФ ради стабильности

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СКОЛКОВО, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель призвал страны Европы сесть за стол переговоров с РФ, чтобы стабилизировать отношения.
"Если мы хотим стабилизировать ситуацию, стабилизировать отношения между Россией и Европой, нужно садиться за стол переговоров, смотреть вместе, что нужно сделать с той и другой стороны", - заявил он по итогам переговоров с главой российского кабмина Дмитрием Медведевым. "Сегодня Франция и Германия играют очень важную роль, и я думаю, что к концу года необходимо как-то будет обсудить этот вопрос отношений Евросоюза и России, это более чем важно", - добавил Беттель.
Беттель также призвал как можно скорее найти выход из санкционного конфликта Европы и России.
"Мне не хотелось бы, чтобы санкции и контрсанкции вошли в правило, чтобы они стали какой-то фатальностью, чтобы такая ситуация была всегда. Нет, мы не хотим мириться с такой ситуацией. Необходимо преодолеть такую ситуацию, которая вредит всем, и сделать это нужно, сев за стол переговоров, через диалог, а не навязывая противоположной стороне свою волю, нельзя заставлять наших граждан страдать от этих санкций, потому что на них приходится основной удар. Именно поэтому нужно найти выход как можно скорее, у Евросоюза есть общая позиция, но она должна быть позицией диалога, которая позволила бы преодолеть конфликт, чтобы он не застаивался, и ситуация не становилась постоянной", - заявил Беттель по итогам переговоров с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.