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КС: Додон может лишиться поста президента Молдавии из-за конфликта с правительством

Международная панорама
17 октября, 19:03 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 17, октября. /ТАСС

В Конституционный суд обратилось правительство после отказа главы государства утвердить на пост министра обороны кандидатуру Евгения Стурзы

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КИШИНЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон может быть отстранен от должности из-за конфликта с правительством по поводу кандидатов в министры. Об этом говорится в опубликованном во вторник вердикте Конституционного суда (КС) республики, куда обратилось правительство после отказа Додона утвердить на пост министра обороны предложенную премьер-министром Павлом Филипом кандидатуру Евгения Стурзы.

"За перестановки в кабинете министров отвечает правительство и соответствующие решения принимаются им самостоятельно, а одобрение президента - это формальный акт. <…> Отказ президента выполнять свои конституционные обязанности является свидетельством временной невозможности исполнения своих обязательств и оправдывает объявление исполняющего обязанности президента страны в лице председателя парламента или премьер-министра", - озвучил решение председатель КС Тудор Панцыру.

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