КС: Додон может лишиться поста президента Молдавии из-за конфликта с правительством

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КИШИНЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон может быть отстранен от должности из-за конфликта с правительством по поводу кандидатов в министры. Об этом говорится в опубликованном во вторник вердикте Конституционного суда (КС) республики, куда обратилось правительство после отказа Додона утвердить на пост министра обороны предложенную премьер-министром Павлом Филипом кандидатуру Евгения Стурзы.
"За перестановки в кабинете министров отвечает правительство и соответствующие решения принимаются им самостоятельно, а одобрение президента - это формальный акт. <…> Отказ президента выполнять свои конституционные обязанности является свидетельством временной невозможности исполнения своих обязательств и оправдывает объявление исполняющего обязанности президента страны в лице председателя парламента или премьер-министра", - озвучил решение председатель КС Тудор Панцыру.