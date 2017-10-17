Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Митингующие в Киеве расставили палатки у стен Верховной рады

Международная панорама
17 октября, 17:37 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 17, октября. /ТАСС

Участники акции пытаются добиться выполнения своих требований, среди которых лишение депутатов неприкосновенности и создание антикоррупционного суда

Поделиться
Материал из 1 страницы
Митинг у здания Верховной рады в Киеве

Митинг у здания Верховной рады в Киеве

© EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Участники митинга в центре украинской столицы начали расставлять палатки на площади у здания парламента, а также на проезжей части.

Представители партии "Рух новых сил" экс-главы Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили принесли около двух десятков палаток и приступили к их установке. Кроме территории у здания Верховной рады Украины - на площади Конституции, участники протеста намерены развернуть палатки в Мариинском парке, расположенном неподалеку, а также непосредственно на проезжей части вдоль улицы Грушевского.

Смотрите также

В Киеве начались столкновения митингующих с полицией

Митингующие заблокировали выходы из здания Рады, добиваясь выполнения своих требований

Порошенко уверен, что участники акции протеста в Киеве солидарны с его действиями

Саакашвили на митинге в Киеве потребовал от Порошенко уйти в отставку

Туда же представители движения "Автомайдан" привезли полевую кухню.

Таким образом, как заявили участники акции, они пытаются добиться выполнения своих требований - лишения депутатов неприкосновенности, голосования по открытым спискам партий и создания антикоррупционного суда.

Изначально полиция пытала помешать митингующим установить палатки, после чего произошли столкновения. В результате пострадали, как минимум, трое человек, среди которых один полицейский.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Саакашвили, Михаил Николаевич
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Киеве начались столкновения митингующих с полицией
2
Свидетели рассказали о "черной кассе" и обналичивании средств в студии Серебренникова
3
Биография Дмитрия Пескова
4
Джонсон считает, что у Великобритании не может быть нормальных отношений с Россией
5
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
6
Стоимость новых квартир по программе реновации в Москве будет на 30% выше старых
7
Биография актера Дмитрия Марьянова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама