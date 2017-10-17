Митингующие в Киеве расставили палатки у стен Верховной рады

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КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Участники митинга в центре украинской столицы начали расставлять палатки на площади у здания парламента, а также на проезжей части.
Представители партии "Рух новых сил" экс-главы Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили принесли около двух десятков палаток и приступили к их установке. Кроме территории у здания Верховной рады Украины - на площади Конституции, участники протеста намерены развернуть палатки в Мариинском парке, расположенном неподалеку, а также непосредственно на проезжей части вдоль улицы Грушевского.
Туда же представители движения "Автомайдан" привезли полевую кухню.
Таким образом, как заявили участники акции, они пытаются добиться выполнения своих требований - лишения депутатов неприкосновенности, голосования по открытым спискам партий и создания антикоррупционного суда.
Изначально полиция пытала помешать митингующим установить палатки, после чего произошли столкновения. В результате пострадали, как минимум, трое человек, среди которых один полицейский.