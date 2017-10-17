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В Киеве во время акции протеста пострадали четыре человека

Международная панорама
17 октября, 18:39 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 17, октября. /ТАСС

Отмечается, что все получили травмы в результате столкновения возле кабинета министров

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Столкновения митингующих с полицией у здания Верховной рады в Киеве

© EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Число пострадавших в результате столкновений у здания Верховной рады в центре украинской столицы увеличилось до четырех. Об этом сообщил директор департамента коммуникаций Национальной полиции Киева Ярослав Тракало.

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"Трем гражданским была оказана помощь на месте, по предварительной информации, без госпитализации, хотя это еще уточняется. В то же время, один из полицейских был в бессознательном состоянии, ему оказывалась медицинская помощь", - отметил Тракало в комментарии телеканалу "112 Украина".

По его словам, все они получили травмы в результате столкновения "возле кабинета министров, когда часть активистов пыталась попасть к зданию парламента, не пожелав пройти через металлоискатели и отказавшись показать полиции свои вещи".

"После того, как полицейские их не пустили, в полицейских полетели камни, а также был распылен слезоточивый газ", - уточнил он.

Сейчас активисты развернули несколько палаток около здания Верховной рады и заявили, что так они пытаются добиться выполнения своих требований. Митингующие выступают за лишение депутатов неприкосновенности, голосование по открытым спискам партий и создание антикоррупционного суда.

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