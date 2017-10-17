В Киеве во время акции протеста пострадали четыре человека

КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Число пострадавших в результате столкновений у здания Верховной рады в центре украинской столицы увеличилось до четырех. Об этом сообщил директор департамента коммуникаций Национальной полиции Киева Ярослав Тракало.

"Трем гражданским была оказана помощь на месте, по предварительной информации, без госпитализации, хотя это еще уточняется. В то же время, один из полицейских был в бессознательном состоянии, ему оказывалась медицинская помощь", - отметил Тракало в комментарии телеканалу "112 Украина".

По его словам, все они получили травмы в результате столкновения "возле кабинета министров, когда часть активистов пыталась попасть к зданию парламента, не пожелав пройти через металлоискатели и отказавшись показать полиции свои вещи".

"После того, как полицейские их не пустили, в полицейских полетели камни, а также был распылен слезоточивый газ", - уточнил он.

Сейчас активисты развернули несколько палаток около здания Верховной рады и заявили, что так они пытаются добиться выполнения своих требований. Митингующие выступают за лишение депутатов неприкосновенности, голосование по открытым спискам партий и создание антикоррупционного суда.