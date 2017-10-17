Додон: правящая в Молдавии коалиция боится вынести на референдум импичмент президенту

КИШИНЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Президент Молдавии, главнокомандующий ВС Игорь Додон заявил, что не боится импичмента со стороны правящей в стране проевропейской коалиции, сформированной Демократической партией. Об этом он заявил во вторник на брифинге, посвященном вердикту Конституционного суда (КС), который стал на сторону правительства в конфликте между главой государства и правительством по поводу назначения министра обороны.

В своем решении судьи расценили как нарушение основного закона отказ назначать повторно выдвинутого премьером кандидата на пост министра. По их мнению, в этом случае для исполнения этой функции может быть назначен временно исполняющий обязанности главы государства.

"Они могли начать процедуру импичмента. Я готов, давайте обратимся к народу. С кем граждане страны - с президентом или Демократической партией?! Они не хотят, знают, что президент с народом", - сказал Додон.

Он подчеркнул, что вопреки решению КС не будет подписывать указ о назначении министром обороны Евгения Стурзу, которого предложил премьер Павел Филип. "Я несу ответственность только перед народом, ни один суд не может заставить меня подписать то, с чем я не согласен", - пояснил Додон. Он пообещал, что если декрет о назначении подпишет председатель парламента Андриан Канду, то "не признает этого министра и не включит его в Высший совет безопасности".

Президент считает, что решение КС свидетельствует об узурпации власти и пригрозил судьям, что в будущем ответят за свои действия. Он призвал граждан страны поддержать предложение о переходе к президентской форме правления республикой, с которым выступила поддерживающая его Партия социалистов. "То, что произошло сегодня, доказывает одно: нет другого решения для Молдовы, чем досрочные парламентские выборы и максимально быстрый переход к президентской форме правления. Я прошу вас, поддержите эту инициативу", - сказал глава Молдавии.

Ранее КС постановил, отказ президента от промульгации закона в случае повторного его принятия парламентом или отказа назначить министра в случае повторного выдвижения кандидатуры премьер-министром расценивается как "несостоятельность президента исполнять свои обязанности". По решению КС, соответствующие полномочия президента делегируются председателю парламента или премьеру. "Невозможность исполнения обязанностей в каждом конкретном случае, констатируется Конституционным судом", - отмечается в решении, которое является окончательным и обжалованию не подлежит.