Израиль ускорил процедуру депортации претендующих на убежище украинцев

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 октября. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Министерство внутренних дел Израиля ввело в действие с 17 октября новый ускоренный порядок рассмотрения запросов о предоставлении убежища от граждан Украины для скорейшей депортации тех, кто не отвечает критериям такого статуса. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Управления населения и миграции МВД еврейского государства.

"Введена процедура ускоренной обработки запросов о предоставлении политического убежища от граждан Украины при отсутствии особых обстоятельств", - говорится в документе. Исключение сделано для выходцев из провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), прошения от которых будут рассматриваться по обычной процедуре, добавили в профильном подразделении МВД еврейского государства.

Помеха в работе

"Запросы о предоставлении убежища, подаваемые гражданами Украины, являются самой крупной помехой из тех, с которыми сейчас сталкивается МВД, - сказал министр внутренних дел Израиля Арье Дери, комментируя решение о введении ускоренной процедуры рассмотрения прошений украинцев. В пресс-службе МВД пояснили, что просители убежища из Украины прибывают в Израиль под видом туристов, пользуясь безвизовым режимом, и, "в подавляющем большинстве случаев намерены лишь получить временный статус, позволяющий им работать в Израиле в период рассмотрения их запроса".

По словам Дери, "тысячи запросов, большинство из которых безосновательны, затрудняют работу системы и отвлекают профессионалов от обработки подлинных запросов". "Мы будем использовать все имеющиеся у нас методы, чтобы положить конец этому явлению", - пообещал Дери, чьи высказывания цитирует во вторник пресс-служба МВД.

Тысячи просителей убежища

По данным газеты Haaretz, в Израиле сейчас находятся до 20 тыс. граждан Украины, из которых 15 тыс. ожидают решения по запросам о предоставлении убежища. Украинцы стали рекордсменами по количеству таких заявок в Израиле в 2016 году, подав 6,8 тыс. прошений об убежище. С начала 2017 года граждане Украины подали еще около 7 тыс. таких запросов в Израиле, добавляет издание.

Газета поясняет, что обращение за политическим убежищем дает иностранцам формальную возможность легально работать на территории еврейского государства, пока рассматривается их прошение. Ускорение процедуры рассмотрения таких прошений позволит быстрее депортировать туристов, которые решили подзаработать под видом беженцев.