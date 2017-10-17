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Израиль исключил переговоры с правительством Палестины без разоружения ХАМАС

Международная панорама
17 октября, 19:21 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 17, октября. /ТАСС

Кроме этого, еврейское государство вновь потребовало от ХАМАС возврата тел погибших солдат Орона Шауля и Адара Голдина, а также освобождения гражданских лиц Авера Менгисту и Хишама Ас-Сайида

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 октября. /ТАСС/. Израиль не будет вести дипломатические переговоры с палестинским правительством до тех пор, пока движение ХАМАС не разоружится, не прервет связи с Ираном, не откажется от террора и не признает еврейское государство. Такое решение принял во вторник кабинет безопасности Израиля, в который входят ключевые министры правительства Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

Решение кабинета безопасности стало реакцией на подписанное на прошлой неделе в Каире соглашение об окончательном примирении между правящим на Западном берегу реки Иордан движением ФАТХ и захватившим власть в секторе Газа движением ХАМАС. В соответствии с этими договоренностями, палестинское правительство национального согласия возьмет на себя всю полноту полномочий на всех палестинских территориях (на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа) не позднее 1 декабря.

Израиль "не будет проводить дипломатические переговоры с палестинским правительством, которое полагается на призывающую к уничтожению Израиля террористическую организацию ХАМАС без выполнения ряда условий", говорится в постановлении кабинета безопасности, которое распространила здесь во вторник канцелярия премьера. "ХАМАС должен признать Израиль и воздерживаться от терроризма в соответствии с условиями "квартета" (четверка международных посредников в составе России, США ООН и ЕС - прим. ТАСС); ХАМАС должен быть разоружен; Палестинская национальная администрация (ПНА) должна осуществлять полный контроль над безопасностью в секторе Газа, включая контрольно-пропускные пункты, и предотвращать контрабанду; ПНА должна продолжать противодействовать террористической инфраструктуре ХАМАС на Западном берегу реки Иордан; ХАМАС должен разорвать связи с Ираном", - перечислены в документе требования Израиля.

Кроме этого, еврейское государство вновь потребовало от ХАМАС немедленного возврата тел погибших солдат Орона Шауля и Адара Голдина, а также освобождения гражданских лиц Авера Менгисту и Хишама Ас-Сайида, которые удерживаются в заточении в секторе Газа. Израиль также указал, что гуманитарная помощь и денежные средства должны поступать в сектор Газа "только через ПНА и механизмы, которые были созданы для этой цели".

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Палестино-израильский конфликт
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