AFP: во Франции задержаны 10 подозреваемых в подготовке нападений на местных политиков

ПАРИЖ, 17 октября. /ТАСС/. Французская полиция задержала 10 человек, подозреваемых в подготовке нападений на местных политических деятелей, а также атак на мечети. Об этом сообщило во вторник агентство France-Presse со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, подозреваемым - от 17 до 25 лет, они были задержаны спецподразделениями по борьбе с терроризмом в столичном регионе Иль-де-Франс, а также на юге страны.

Как отмечает агентство, речь идет о лицах, относящихся к кругам крайне правых.

По информации телеканала BFM, задержанные, судя по всему, связаны с 21-летним французом, арестованным в июле за планирование серии терактов. Он писал с соцсетях о том, что намеревается нападать на мигрантов и радикальных исламистов.