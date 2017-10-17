Мэй: Великобритания не признает одностороннее провозглашение независимости Каталонии

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ЛОНДОН, 17 октября. /ТАСС/. Великобритания не признает одностороннее провозглашение независимости Каталонии по итогам прошедшего в этом испанском регионе референдума. Об этом говорится в поступившем во вторник в представительство ТАСС коммюнике, которое распространила пресс-служба британского премьер-министра Терезы Мэй по итогам телефонного разговора с главой правительства Испании Мариано Рахоем.
"Оба лидера обсудили текущую ситуацию в Каталонии. Премьер-министр вновь заявила, что Великобритания твердо стоит на том, что у прошедшего [в регионе] референдума не было правовой основы, поэтому любое одностороннее провозглашение независимости будет противоречить верховенству права. Она добавила, что Соединенное Королевство не признает любого подобного провозглашения независимости Каталонии", - сказал представитель британского премьера.
Глава правительства Великобритании выразила испанскому премьеру соболезнования в связи с гибелью людей в лесных пожарах на севере Испании. Стороны также обсудили ход переговоров по Brexit в преддверии стартующего на этой неделе в Брюсселе заседания Европейского совета.