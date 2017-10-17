ООН: большая часть Ракки повреждена или уничтожена в результате боев

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ООН, 17 октября. /ТАСС/. ООН получила сообщения о том, что большая часть сирийского города Ракка повреждена или разрушена в результате боевых действий, однако пока не может получить доступ в город для оценки ситуации и доставки гуманитарной помощи. Об этом заявил во вторник журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.
По его словам, в ООН в курсе сообщений о том, что "Силы демократической Сирии" "установили полный контроль над городом Ракка", однако не в состоянии "самостоятельно проверить ситуацию в городе из-за отсутствия доступа". "В то же время мы получили сообщения о том, что большая часть города была повреждена или разрушена в ходе боев. Мы внимательно следим за ситуацией и готовы доставить помощь нуждающимся как только будет предоставлен доступ и позволит ситуация в плане безопасности", - сказал Дюжаррик.