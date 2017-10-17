Трамп отметил успехи Греции в деле восстановления своей экономики

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ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп похвалил греческие власти в деле восстановления экономики страны. Американский лидер высказал свое мнение во вторник перед встречей с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом в Белом доме. Трансляцию вели местные телеканалы.
"Они (власти Греции) делают потрясающую работу в деле восстановления [своей экономики]. Они восстановят [экономику]. Мы сотрудничаем с ними во многих сферах", - отметил президент, добавив, что Афины все еще переживают тяжелые экономические времена.
Он также сообщил, что на встрече с премьером затронет возможную продажу Греции истребителей F-16.