Трамп отметил успехи Греции в деле восстановления своей экономики

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп похвалил греческие власти в деле восстановления экономики страны. Американский лидер высказал свое мнение во вторник перед встречей с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом в Белом доме. Трансляцию вели местные телеканалы.

"Они (власти Греции) делают потрясающую работу в деле восстановления [своей экономики]. Они восстановят [экономику]. Мы сотрудничаем с ними во многих сферах", - отметил президент, добавив, что Афины все еще переживают тяжелые экономические времена.

Он также сообщил, что на встрече с премьером затронет возможную продажу Греции истребителей F-16.