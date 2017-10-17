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Не менее 18 человек пострадали при взрыве в турецком Мерсине

Международная панорама
17 октября, 20:01 UTC+3 АНКАРА 17, октября. /ТАСС

Заминированный автомобиль взлетел на воздух возле автобуса с сотрудниками правопорядка в районе Енишехир

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АНКАРА, 17 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 18 человек получили ранения во вторник в результате взрыва в городе Мерсин на юге Турции. Об этом сообщил вице-премьер Турции, официальный представитель правительства Бекир Боздаг во время выступления в парламенте, передает телеканал NTV.

"При взрыве пострадали 18 человек, из них 17 - сотрудники полиции. Это нападение расценивается как теракт", - сказал он.

Заминированный автомобиль взлетел на воздух возле автобуса с сотрудниками правопорядка в районе Енишехир. По данным издания Daily Sabah, за взрывом стоят члены запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана.

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