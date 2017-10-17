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Парламент Турции принял решение продлить еще на три месяца режим ЧП в стране

Международная панорама
17 октября, 20:11 UTC+3 АНКАРА 17, октября. /ТАСС

Режим ЧП будет действовать до 19 января

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© EPA/TOLGA BOZOGLU

АНКАРА, 17 октября. /ТАСС/. Парламент Турции продлил в понедельник режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца. Как сообщает Анатолийское агентство, голосование в Великом национальном собрании Турции по соответствующему запросу правительства состоялось в понедельник.

Срок действия нынешнего режима ЧП заканчивается 19 октября, он продлевался уже четыре раза после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года.

После ратификации решения парламента президентом Турции Тайипом Эрдоганом и публикации его в официальном правительственном вестнике режим ЧП будет действовать до 19 января.

Пока страна живет в условиях чрезвычайного положения, вводятся ограничения на митинги и некоторые массовые мероприятия, силовые ведомства получают более широкие права, необходимые для поддержания безопасности. В целом меры по защите страны и граждан от различных угроз остаются значительно повышенными.

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