Парламент Турции принял решение продлить еще на три месяца режим ЧП в стране

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АНКАРА, 17 октября. /ТАСС/. Парламент Турции продлил в понедельник режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца. Как сообщает Анатолийское агентство, голосование в Великом национальном собрании Турции по соответствующему запросу правительства состоялось в понедельник.
Срок действия нынешнего режима ЧП заканчивается 19 октября, он продлевался уже четыре раза после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года.
После ратификации решения парламента президентом Турции Тайипом Эрдоганом и публикации его в официальном правительственном вестнике режим ЧП будет действовать до 19 января.
Пока страна живет в условиях чрезвычайного положения, вводятся ограничения на митинги и некоторые массовые мероприятия, силовые ведомства получают более широкие права, необходимые для поддержания безопасности. В целом меры по защите страны и граждан от различных угроз остаются значительно повышенными.