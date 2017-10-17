Белый дом: американцы "будут умолять" Трампа остаться еще на один срок

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Американцы "будут умолять" остаться президента США Дональда Трампа еще на один срок на посту главы государства. Уверенность в этом выразила во вторник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в интервью консервативному радиоведущему Хью Хьюитту.

"Он провел невероятно успешные девять месяцев на посту президента. И я полагаю, что следующие 3,5 и 2,5, 3 года станут такими же успешными, в том числе и в деле проведения налоговой реформы, которая будет иметь огромное значение и окажет действительно существенное влияние на большинство американцев. И они будут умолять президента Трампа [остаться] еще на четыре года", - полагает Сандерс.

По ее мнению, для американского лидера "не окажется проблемой вновь стать кандидатом" от Республиканской партии на следующих президентских выборах.

Сам Трамп неоднократно говорил о своем переизбрании и о "восьми годах" пребывания на посту главы государства.

В субботу бывший главный стратег Белого дома Стивен Бэннон заявил, что действующий президент одержит убедительную победу на выборах на высшую должность и в 2020 году.