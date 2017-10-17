Украинские школы начали отказываться от изучения русского языка

КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Сразу несколько школ в Хмельницкой и Одесской областях Украины отказались от обязательного изучения предмета "Русский язык". Как сообщил во вторник заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Сергей Колебошин, педагогический совет школы в селе Розквит Одесской области принял такое решения после соответствующего обращения родителей учеников.

"Обсудив ситуацию, возникшую в результате отказа родителей некоторых учеников от изучения в школе предмета "Русский язык", педагогический совет образовательного учреждения принял решение об изменении учебного плана. Отныне русский язык в этой школе будут изучать не все ученики, а лишь те, кто пожелает, в рамках факультативных занятий", - сказал Колебошин агентству "Укринформ".

Ситуация с отказом школы от изучения русского языка как обязательного в Одесской области возникла впервые. Ранее аналогичное решение приняли власти города Хмельницкий, где расположена 41 школа. В местном департаменте образования заявили, что к городским властям по этому поводу поступило около 20 коллективных обращений от родителей и общественных объединений. Однако глава ведомства Роман Николаев заверил, что учителей русского языка в связи с отменой соответствующих уроков не уволят - они будут преподавать зарубежную литературу.

В конце сентября на Украине был принят закон "Об образовании", ограничивающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В ближайшие годы, по мере поэтапного вступления закона в силу, преподавание на языках меньшинств будет возможно только в начальной школе, дальнейшее обучение допускается только на украинском языке. Россия резко раскритиковала украинский закон об образовании, нарушающий подписанные Киевом международные соглашения в сфере защиты прав человека. Острой критике языковую норму подвергли и западные соседи Украины, в связи с чем закон был отравлен на изучение в Венецианскую комиссию.