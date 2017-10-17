Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Киеве открыли уголовное дело после нападения во время митинга на полицейского

Международная панорама
17 октября, 22:35 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 17, октября. /ТАСС

Пострадавшего сотрудника правоохранительных органов доставили в больницу

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Национальная полиция Украины завела уголовное дело по факту нападения на сотрудника правоохранительных органов во вторник время многотысячной акции протеста в центре Киева. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Следователи предварительно квалифицировали случившееся по ст. 345 ("Угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов") Уголовного кодекса Украины", - проинформировали в полиции, уточнив, что максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 14 лет.

Полицейский, получивший серьезные травмы в результате столкновений с митингующими, был госпитализирован. Также пострадали еще три человека.

Смотрите также

В районе проведения акции протеста в Киеве обнаружен тайник с боеприпасами

Организаторы митинга остались на ночь возле здания Рады

Митингующие заблокировали выходы из здания Рады, добиваясь выполнения своих требований

Порошенко уверен, что участники акции протеста в Киеве солидарны с его действиями

Во вторник в центре Киева на митинг вышли более 5 тыс. сторонников партий "Батькивщина", "Самопомощь", "Гражданская позиция", "5.10", "Демократический альянс", "Рух новых сил", ультраправых "Свободы" и "Национального корпуса". Один из лидеров протеста Михаил Саакашивли потребовал от президента Петра Порошенко уйти в отставку, призвав своих сторонников продолжать акцию до тех пор, пока не будут выполнены их требования, связанные с отменой депутатской неприкосновенности, созданием антикоррупционного суда и изменением избирательного законодательства.

Ближе к вечеру между митингующими и полицией произошло столкновение, в результате которого пострадали четыре человека.

Участники акции протеста также установили более 60 палаток в районе парламента Украины, в которых намерены провести ночь организаторы митинга. Массовую акцию решено возобновить в четверг.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Саакашвили, Михаил Николаевич
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: актер Кокшенов госпитализирован с подозрением на инсульт
2
Биография Дмитрия Пескова
3
Митингующие установили более 60 палаток возле парламента в Киеве
4
Биография актера Дмитрия Марьянова
5
Джонсон считает, что у Великобритании не может быть нормальных отношений с Россией
6
Украинские школы начали отказываться от изучения русского языка
7
Умер актер Дмитрий Марьянов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама