В Киеве открыли уголовное дело после нападения во время митинга на полицейского

КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Национальная полиция Украины завела уголовное дело по факту нападения на сотрудника правоохранительных органов во вторник время многотысячной акции протеста в центре Киева. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Следователи предварительно квалифицировали случившееся по ст. 345 ("Угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов") Уголовного кодекса Украины", - проинформировали в полиции, уточнив, что максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 14 лет.

Полицейский, получивший серьезные травмы в результате столкновений с митингующими, был госпитализирован. Также пострадали еще три человека.

Во вторник в центре Киева на митинг вышли более 5 тыс. сторонников партий "Батькивщина", "Самопомощь", "Гражданская позиция", "5.10", "Демократический альянс", "Рух новых сил", ультраправых "Свободы" и "Национального корпуса". Один из лидеров протеста Михаил Саакашивли потребовал от президента Петра Порошенко уйти в отставку, призвав своих сторонников продолжать акцию до тех пор, пока не будут выполнены их требования, связанные с отменой депутатской неприкосновенности, созданием антикоррупционного суда и изменением избирательного законодательства.

Ближе к вечеру между митингующими и полицией произошло столкновение, в результате которого пострадали четыре человека.

Участники акции протеста также установили более 60 палаток в районе парламента Украины, в которых намерены провести ночь организаторы митинга. Массовую акцию решено возобновить в четверг.