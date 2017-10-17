В районе проведения акции протеста в Киеве обнаружен тайник с боеприпасами

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КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Украины обнаружили тайник с оружием и боеприпасами в Музейном переулке в Киеве недалеко от здания Верховной рады, где проходит многочисленная акция протеста. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
Заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Кононенко заявил, что оружие и боеприпасы "могли быть использованы во время сегодняшних событий возле Верховной рады, а также для дестабилизации ситуации в государстве и провоцирования столкновений, которые могли бы иметь негативные последствия". "Мы четко понимаем, кто сделал эти "закладки" и кто намеревался приобрести спецсредства. Я считаю, что в рамках уголовного производства эти лица будут идентифицированы и их вина будет доказана", - заверил он.
Во вторник в центре Киева на митинг вышли более 5 тысяч сторонников партий "Батькивщина", "Самопомощь", "Гражданская позиция", "5.10", "Демократический альянс", "Рух новых сил", ультраправых "Свободы" и "Национального корпуса". Один из лидеров протеста Михаил Саакашивли потребовал от президента Петра Порошенко уйти в отставку, призвав своих сторонников продолжать акцию до тех пор, пока не будут выполнены их требования, связанные с отменой депутатской неприкосновенности, созданием антикоррупционного суда и изменением избирательного законодательства.
Ближе к вечеру между митингующими и полицией произошло столкновение, в результате которого пострадал один полицейский и трое гражданских лиц.
Участники акции протеста также установили более 60 палаток в районе парламента Украины, где намерены ночевать организаторы митинга.