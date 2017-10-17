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MI5: Великобритания сталкивается с одной из самых серьезных террористических угроз

Международная панорама
17 октября, 22:51 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 17, октября. /ТАСС

Глава британской контрразведки Эндрю Паркер, что за последние четыре года MI5 удалось сорвать 20 терактов, причем семь из них были предотвращены за последние полгода

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ЛОНДОН, 17 октября. /ТАСС/. Великобритания сталкивается с одной из самых серьезных террористических угроз в своей истории. Об этом во вторник заявил глава британской службы контрразведки MI5 Эндрю Паркер, сообщает газета The Guardian.

"Эта угроза является многомерной, быстро возникающей и развивающейся в масштабе и темпе, которых мы не видывали ранее. Это наивысшая интенсивность за мою 34-летнюю карьеру", - сказал он, отметив, что выявлять террористов "может становиться все сложнее".

Паркер информировал, что за последние четыре года MI5 удалось сорвать 20 терактов, причем семь из них были предотвращены за последние полгода, когда сторонники радикального ислама планировали осуществить свои вылазки в британских городах. "Подготовка терактов велась здесь в Великобритании, но также из-за рубежа с помощью интернета. Экстремисты независимо от возраста, пола и происхождения объединены только ядовитой идеологией насильственной победы, которая движет ими", - добавил глава британской спецслужбы.

В эфире телеканала Sky News Паркер также заявил, что MI5 в данный момент ведет более 500 дел, в которых замешаны около 3 тыс. человек, так или иначе связанных с экстремистской деятельностью. При этом он выразил обеспокоенность перспективой возвращения британских граждан из Сирии и Ирака, где они воюют на стороне различных террористических группировок. Он также отдал дань уважения 4 тыс. офицерам и агентам MI5, работающим под прикрытием и помогающим раскрытию терактов.

С марта этого года Великобританию накрыла волна терактов, жертвами которых стали десятки человек. Уровень террористической угрозы в стране определен сейчас как "серьезный". Выше него только "критический", он уже дважды вводился в этом году.

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