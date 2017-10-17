Reuters: суд заблокировал новый указ Трампа, ограничивающий въезд для граждан ряда стран

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи) наложил во вторник запрет на исполнение последнего по времени иммиграционного указа президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters.

Речь идет об указе, который должен был ввести ограничения на въезд в США граждан Венесуэлы, КНДР и Чада, а также продлить уже введенные ранее аналогичные меры для Ирана, Йемена, Ливии, Сирии и Сомали. Этот документ был подписан Трампом в конце сентября и, как предполагалось, должен был вступить в силу с 18 октября.

Власти штата Гавайи подали ранее в суд, требуя заблокировать новый указ. Они заявляли, что документ, несмотря на включение в него ряда других стран, как и прежде, направлен преимущественно против мусульман и что федеральные законы в области миграции не дают Трампу полномочий вводить подобные ограничения.

Как отмечает агентство, судья Деррик Уотсон, в марте уже блокировавший предыдущую версию иммиграционного указа президента, наложил запрет и на новый документ. По словам судьи, обновленный указ "страдает от тех же недостатков, что и его предшественник". Уотсон отметил, что в документе "не содержится убедительных доказательств того, что въезд" граждан перечисленных государств на американскую территорию "нанесет ущерб интересам Соединенных Штатов". Министерство юстиции США пока не отреагировало на решение суда.

После вступления в президентскую должность Трамп подписал указ о введении 90-дневного запрета на въезд в США для граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением - Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Впоследствии Ирак из данного списка был исключен. Несколько федеральных судов после этого приняли решение заблокировать данную инициативу. В июне Верховный суд США частично восстановил действие иммиграционного указа.

24 сентября Трамп подписал документ, который изменяет список государств, подпадающих под ограничения. В него были добавлены Венесуэла, КНДР и Чад, но исключен Судан.