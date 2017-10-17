Опрос: граждане Чехии настаивают на проведении общенациональных референдумов

ПРАГА, 17 октября. /ТАСС/. Девять из десяти чехов считают необходимым принять закон о проведении плебисцитов по актуальным вопросам жизни республики. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник сетевой версией пражской газеты Pravo итоги опроса населения страны.

Мнения, что общенациональные референдумы необходимы для развития гражданского общества, придерживаются 88,4% чехов. Их итогами должны руководствоваться власти республики. Это стало бы "практическим проявлением прямой демократии".

Действующее чешское законодательство лишь предусматривает возможность проведения референдумов на региональном и местом уровне по вопросам, касающихся возникающих там проблем.

Между тем, перед намеченными на 20 и 21 октября выборами в Палату депутатов (нижнюю палату) чешского парламента многие политические партии обещают избирателям добиться в случае своей победы принятия закона об общереспубликанском референдуме. Плебисцит мог был состояться, например, по вопросу перехода Чехии в расчеты на евро.

Однако, как следует из результатов социологического исследования, чехи желают сохранить национальную валюту - крону. Лишь 14,8% из них хотят, чтобы республика вступила в еврозону. Против этой перспективы высказываются 85,2% граждан.

Опрос населения был проведен с 5 по 11 октября социологическим агентством Datamar. В нем приняли участие 1000 граждан Чехии.