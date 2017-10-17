Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Опрос: граждане Чехии настаивают на проведении общенациональных референдумов

Международная панорама
17 октября, 23:26 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 17, октября. /ТАСС

Более 88% респондентов считают, что такие плебисциты необходимы для развития гражданского общества

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПРАГА, 17 октября. /ТАСС/. Девять из десяти чехов считают необходимым принять закон о проведении плебисцитов по актуальным вопросам жизни республики. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник сетевой версией пражской газеты Pravo итоги опроса населения страны.

Мнения, что общенациональные референдумы необходимы для развития гражданского общества, придерживаются 88,4% чехов. Их итогами должны руководствоваться власти республики. Это стало бы "практическим проявлением прямой демократии".

Действующее чешское законодательство лишь предусматривает возможность проведения референдумов на региональном и местом уровне по вопросам, касающихся возникающих там проблем.

Между тем, перед намеченными на 20 и 21 октября выборами в Палату депутатов (нижнюю палату) чешского парламента многие политические партии обещают избирателям добиться в случае своей победы принятия закона об общереспубликанском референдуме. Плебисцит мог был состояться, например, по вопросу перехода Чехии в расчеты на евро.

Однако, как следует из результатов социологического исследования, чехи желают сохранить национальную валюту - крону. Лишь 14,8% из них хотят, чтобы республика вступила в еврозону. Против этой перспективы высказываются 85,2% граждан.

Опрос населения был проведен с 5 по 11 октября социологическим агентством Datamar. В нем приняли участие 1000 граждан Чехии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Чехия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Спартак" разгромил "Севилью" в матче футбольной Лиги чемпионов
2
Джонсон считает, что у Великобритании не может быть нормальных отношений с Россией
3
Итогами акции протеста в Киеве стали стычки с полицией и установка палаток перед Радой
4
Биография Дмитрия Пескова
5
Россия благодаря победе "Спартака" оторвалась от Португалии в рейтинге УЕФА
6
Белый дом: американцы "будут умолять" Трампа остаться еще на один срок
7
Источник: актер Кокшенов госпитализирован с подозрением на инсульт
Темы дня
Новости партнеров
Реклама