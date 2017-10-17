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CNN: экс-советник штаба Трампа вызван повесткой для дачи показаний в Сенат Конгресса США

Международная панорама
17 октября, 23:53 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 17, октября. /ТАСС

По данным телеканала, повестка была направлена Картеру Пейджу после того, как он заявил, что не желает передавать в распоряжение сенатского спецкомитета по разведке запрошенные документы

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НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа Картер Пейдж вызван повесткой для дачи показаний в спецкомитет по разведке Сената Конгресса США, ведущий расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN.

По данным его источника, повестка была направлена Пейджу после того, как он на прошлой неделе заявил, что не желает передавать в распоряжение сенатского спецкомитета по разведке запрошенные документы.

Для этого, как заявил Пейдж ранее в эфире CNN, он намерен воспользоваться пятой поправкой к Конституции США, которая позволяет не свидетельствовать против себя самого. По словам экс-советника кампании Трампа, многие из требуемых сенаторами документов не относятся к расследованию предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы.

Как отмечает CNN, Пейдж также заявил, что предложил членам спецкомитета выступить перед ними в ходе открытых слушаний, в то время как сенаторы настаивают на встрече за закрытыми дверьми. Представители спецкомитета по разведке не стали давать комментариев телеканалу по поводу направленной повестки.

Пейдж уже не раз отвергал все обвинения в подозрительных контактах с представителями РФ во время президентской кампании в США. Он также утверждал, что предыдущая администрация Барака Обамы в прошлом году распорядилась установить за ним слежку, и требует от нынешних властей провести расследование на этот счет.

Трамп и его ключевые помощники отвергают подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период американской предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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