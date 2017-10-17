Итогами акции протеста в Киеве стали стычки с полицией и установка палаток перед Радой

КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Организованный партией Михаила Саакашвили и еще десятью политическими силами митинг в центре Киева перерос в многотысячную акцию протеста, участники которой заявили о том, что не уйдут до тех пор, пока не добьются от власти изменений украинского законодательства. Итогами первого дня стали стычки с полицией, в результате которых пострадал один полицейский и трое гражданских лиц, и установка более 60 палаток у здания украинского парламента.

Митингующие, в частности, настаивают на отмене депутатской неприкосновенности, создании антикоррупционного суда, а также принятии изменений о голосовании по открытым спискам партий. Организаторы акции заявили, что останутся ночевать на площади перед парламентом, а 19 октября, когда депутаты Рады вновь будут рассматривать соответствующие законопроекты, мобилизуют своих сторонников, чтобы привлечь на улицы больше людей.

Требования митингующих и действия Порошенко

Всего в акции протеста приняли участие более пяти тысяч человек, в числе которых были сторонники партии Михаила Саакашвили, а также "Батькивщины", "Самопомощи", "Гражданской позиции", "5.10", "Демократического альянса", ультраправых "Свободы" и "Национального корпуса".

Начиная акцию протеста один из лидеров партии "Батькивщина" Сергей Соболев заявил, что первоочередными требованиями митингующих являются "лишение депутатов неприкосновенности, голосование по открытым спискам партий и создание антикоррупционного суда".

Буквально в это же время стало известно, что президент страны Петр Порошенко внес в Верховную раду с пометкой "неотложный" законопроект, отменяющий положения, согласно которым народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность", по сути выполнив одно из ключевых требований протестующих.

Сам Порошенко решил обернуть ситуацию с митингами в нужное ему русло и выразил уверенность, что участники акции поддерживают его точку зрения и реформы. Однако депутат Сергей Лещенко обнаружил в законопроекте важную деталь - неприкосновенность снимается только со следующего созыва, что, по его мнению, гарантирует безопасность "клану [президента], который последние три года грабит Украину".

Столкновения

За порядком на акции следили около 3,5 тысячи сотрудников силовых ведомств. Однако избежать столкновений все же не удалось. Первые из них возникли возле здания правительства днем, когда активисты попытались пронести к зданию парламента палатки. После того, как полицейские не пустили протестующих, в них полетели камни, затем кто-то распылил слезоточивый газ.

В результате пострадали четыре человека. Полицейский получил серьезную травму и был госпитализирован, еще троим гражданским лицам была оказана помощь на месте.

По результатам столкновений было заведено уголовное дело по факту нападения на сотрудника правоохранительных органов. Позднее большая часть протестующих разошлась, а организаторы расставив около 60 палаток в районе Верховной рады, заявили, что останутся на ночь. А протесты продолжатся в четверг, когда депутаты вновь будут рассматривать интересующие их законопроекты.

На фоне информации о столкновениях Нацполиция объявила о обнаружении тайника с оружием и боеприпасами в Музейном переулке в Киеве недалеко от Верховной рады.

Заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Кононенко сразу же выразил уверенность, что оружие и боеприпасы "могли быть использованы во время сегодняшних событий, а также для дестабилизации ситуации в государстве и провоцирования столкновений, которые могли бы иметь негативные последствия". "Мы четко понимаем, кто сделал эти "закладки" и кто намеревался приобрести спецсредства. Я считаю, что в рамках уголовного производства эти лица будут идентифицированы и их вина будет доказана", - заверил он.

Вечером, когда на площади перед зданием Рады уже оставались около 300 протестующих и 500 правоохранителей, столкновения возобновились. Силовики намеревались оттеснить митингующих, в результате те повалили разделяющий их забор и начали срывать с силовиков каски.

Однако столкновения продолжались недолго. В этот момент перед митингующими появился Михаил Саакашвили, ранее обещавший, что останется на ночь вместе с организаторами акции у здания украинского парламента. Он заявил о недопустимости насилия и что протестующие просто ждут от власти то, чего они хотят. Между тем в настоящее время протестующие по сути локализованы и находятся в кольце силовиков.

Новому "майдану" быть?

Комментируя ситуацию с многотысячными протестами в центре Киева, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что такие вопросы, как требование снятия неприкосновенности с депутатов и создания антикоррупционного суда вряд ли послужат началом нового "майдана". По его мнению, митинг может превратиться в "майдан" только в том случае, если власть совершит определенные ошибки, в числе которых силовые способы подавления или провокации с жертвами.

"Мы видим, что требования, которые выдвигает оппозиция, созвучны со многим желаниями президента - неприкосновенность, избирательное законодательство, антикоррупционный суд в определенном понимании президента тоже устраивает. Реальные требования, которые были бы опасны для власти, пока звучат очень тихо. Это тарифы, это расследования в отношении президента, это борьба с коррупцией в его окружении. Все остальное - избирательное законодательство, неприкосновенность - это в большей степени спекулятивные вещи, которые людей не способны вывести на "майдан", - сообщил политолог украинскому изданию From-UA.

Эксперт назвал происходящее "междусобойчиком", где "Саакашвили подает мячики, а президент их забивает, готовясь к выборам 2019 года". "У Саакашвили нет рейтинга, чтобы вокруг него объединились - у него 2%, в лучшем случае 5%. Пока ситуативно с ним сотрудничают [мэр Львова и лидер партии "Самопомощь" Андрей] Садовый и [лидер "Батькивщины" Юлия] Тимошенко. Они используют Саакашвили как медиа-повод для аккумуляции своей протестной активности. Оппозицию может реально объединить только Тимошенко, вот эту проевропейскую, прозападную позицию. В принципе, опасность для президента представляет только полное объединение оппозиции - проевропейской и депутатов, которые вышли из лона Партии регионов. Вот полное объединение оппозиции, конечно, сметет Порошенко, но это сегодня маловероятно", - заключил политолог.