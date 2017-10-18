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Избирком Таллина в ходе пересчета голосов не выявил расхождений с предварительными данными

Международная панорама
18 октября, 1:01 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 18, октября. /ТАСС

По предварительным данным, выборы в Таллине в местное самоуправление выиграла Центристская партия. За нее проголосовали 44,4% избирателей

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ТАЛЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Таллина в ходе контрольного подсчета голосов на выборах в местное самоуправление 15 октября не выявила существенных расхождений с предварительными данными. Об этом сообщила во вторник пресс-служба мэрии эстонской столицы.

"При вторичном пересчете число полученных несколькими кандидатами голосов было уточнено в пределах одного-двух голосов в большую или меньшую сторону", - сказал председатель комиссии Тоомас Сепп. Окончательные результаты избирком представит в среду.

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Согласно предварительным данным, выборы в Таллине выиграла Центристская партия, за которую проголосовало 44,4% избирателей, что гарантирует ей 40 мандатов из 79 в городском собрании. Далее идут Партия реформ (20,5%, 18 мест), Социал-демократическая партия (11%, девять мест), Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) (7%, шесть мест), партия "Союз Отечества и Республики" (IRL) (6,6%, пять мест).

Накануне интернет-портал Эстонского телевидения и радио (ERR) со ссылкой на столичную избирательную комиссию сообщил, что около 1,5 тыс. бюллетеней на выборах в органы местного самоуправления в Таллине 15 октября признаны недействительными.

В воскресенье в Эстонии прошли выборы в органы местного самоуправления, победу на которых одержала Центристская партия. Всего она получила 159,1 тыс. голосов, или 27%, указано на сайте Республиканской избирательной комиссии Эстонии. В пользу различных объединений выступили 156 тыс. избирателей (26,8%). Партию реформ поддержали 113,7 тыс. человек (19,5%), Социал-демократическую партию - 60,3 тыс. избирателей (10,3%). Еще 46,4 тыс. человек проголосовали за "Союз Отечества и Республики" (8%), а 39,3 тыс. (6,7%) - за Консервативную народную партию Эстонии.

Всего в выборах приняли участие 163 избирательных союза и семь партий, а общее число кандидатов составило 11804 человека. Они претендовали на 1729 мест в законодательных собраниях на местах.

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