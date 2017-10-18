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Госдеп заявил, что США будут оказывать помощь сирийцам после освобождения Ракки

Международная панорама
18 октября, 1:05 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 18, октября. /ТАСС

По словам представителя внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт, роль США в данной ситуации будет заключаться в предоставлении "базовой помощи" населению

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ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. США планируют вместе со своими партнерами по международной контртеррористической коалиции заняться разминированием сирийского города Ракка после его освобождения от банд экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а также содействовать восстановлению подачи туда электроэнергии и оказывать людям гуманитарную помощь. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

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"Это (боевые действия - прим. ТАСС) еще не окончено, однако сделан значительный шаг: мы на верном пути, - заверила она. - Как только Ракка будет освобождена <...>, следующим нашим шагом станет разминирование, разбор завалов в городе, мы добьемся того, чтобы туда поступала электроэнергия, доставим питьевую воду". Науэрт обратила внимание на то, что примерно такие же действия были предприняты Соединенными Штатами и их партнерами в регионе после освобождения иракского города Мосул.

"Мы поддерживаем людей, которые делают эту чрезвычайно важную часть работы по удовлетворению всех базовых потребностей сирийцев, в частности в Ракке", - сказала она. При этом, по словам представителя внешнеполитического ведомства, роль США в данной ситуации будет заключаться в предоставлении "базовой помощи" населению.

Она также в очередной раз сообщила, что Вашингтон намерен "поддерживать заслуживающий доверия политический процесс в интересах будущего Сирии" после того, как наступит крах ИГ.

Ранее во вторник вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС) заявила об освобождении Ракки от боевиков ИГ. Штурм города, который террористы провозгласили своей "столицей" в Сирии, начался 6 июня, операцию проводили состоящие преимущественно из курдов СДС, поддержку которым оказывают Соединенные Штаты. В минобороны США во вторник заявили, что Ракка на 90% освобождена от экстремистов. В свою очередь член командования СДС Таляль Силло сообщил телеканалу "Аль-Арабия", что после освобождения от ИГ город перейдет под контроль гражданского совета, который будет состоять из местных жителей, а порядок там будут поддерживать 3 тыс. полицейских из числа СДС.

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