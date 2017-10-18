СМИ: сирийские войска начали штурм кварталов Дейр-эз-Зора, захваченных террористами

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Элитные формирования сирийской армии проводят операцию по зачистке кварталов Дейр-эз-Зора (420 км от Дамаска), которые находятся в руках террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Как сообщила телестанция "Аль-Манар", войска прорвали во вторник оборону противника в районах Эр-Рассафа и Хай-эль-Уммаль и продвигаются к улице Порт-Саид. Ранее были заняты предместья Хасарат, Матар-эль-Кадим и Канамат.

По сведениям "Аль-Манар", боевики ИГ понесли потери убитыми и ранеными. Точных данных не приводится. Сообщается, что на стороне правительственных сил сражаются бойцы шиитской милиции "Хезболлах".

В понедельник войска вытеснили террористов из двух населенных пунктов Салихия и Хусейния, расположенных к северу от Дейр-эз-Зора. В результате проведенной операции было перерезано шоссе Дамаск-Хасеке, что позволило окружить остатки банд ИГ в городе.

К югу от Дейр-эз-Зора армия и ополченцы освободили во вторник поселок Мухасан и еще 9 селений. Сирийские ВВС оказывают поддержку наземным войскам, которые наступают на этом направлении на город Бу-Кемаль, расположенный на границе с Ираком. Бои идут сейчас на подступах к нефтяному месторождению Омар.