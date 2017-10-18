Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: сирийские войска начали штурм кварталов Дейр-эз-Зора, захваченных террористами

Международная панорама
18 октября, 1:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

В понедельник войска вытеснили террористов из двух населенных пунктов Салихия и Хусейния, расположенных к северу от Дейр-эз-Зора

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Элитные формирования сирийской армии проводят операцию по зачистке кварталов Дейр-эз-Зора (420 км от Дамаска), которые находятся в руках террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Как сообщила телестанция "Аль-Манар", войска прорвали во вторник оборону противника в районах Эр-Рассафа и Хай-эль-Уммаль и продвигаются к улице Порт-Саид. Ранее были заняты предместья Хасарат, Матар-эль-Кадим и Канамат.

Смотрите также

Коалиция СДС заявила об освобождении Ракки от ИГ

Глава МИД Сирии заявил, что Россия не нуждается в военной базе в Дейр-эз-Зоре

ООН: Дейр-эз-Зор из-за боев отрезан от гуманитарной помощи

По сведениям "Аль-Манар", боевики ИГ понесли потери убитыми и ранеными. Точных данных не приводится. Сообщается, что на стороне правительственных сил сражаются бойцы шиитской милиции "Хезболлах".

В понедельник войска вытеснили террористов из двух населенных пунктов Салихия и Хусейния, расположенных к северу от Дейр-эз-Зора. В результате проведенной операции было перерезано шоссе Дамаск-Хасеке, что позволило окружить остатки банд ИГ в городе.

К югу от Дейр-эз-Зора армия и ополченцы освободили во вторник поселок Мухасан и еще 9 селений. Сирийские ВВС оказывают поддержку наземным войскам, которые наступают на этом направлении на город Бу-Кемаль, расположенный на границе с Ираком. Бои идут сейчас на подступах к нефтяному месторождению Омар.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Спартак" забил пять голов "Севилье" и одержал историческую победу
2
Итогами акции протеста в Киеве стали стычки с полицией и установка палаток перед Радой
3
Минобороны испытало новую ракету для комплекса "Искандер"
4
CNN: в Вашингтоне утверждают, что предприниматель из РФ пытался повлиять на выборы в США
5
"Спартак" разгромил "Севилью" в матче футбольной Лиги чемпионов
6
Биография Дмитрия Пескова
7
СМИ: сирийские войска начали штурм кварталов Дейр-эз-Зора, захваченных террористами
Темы дня
Новости партнеров
Реклама