Конституционная ассамблея Венесуэлы отложила процедуру приведения губернаторов к присяге

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Процедура приведения к присяге в Конституционной ассамблее (КА) победителей на региональных выборах в Венесуэле перенесена с 17 на 18 октября. Соответствующее уведомление было размещено во вторник на странице однопалатного учредительного органа в Twitter.
"Пленарное заседание КА состоится завтра [18 октября] в 11 утра (18:00 мск - прим. ТАСС)", - указывается в сообщении. О необходимости присяги перед КА на минувшей неделе говорил президент Николас Мадуро, однако оппозиционная коалиция "Блок демократического единства" (БДЕ) заявила, что ее представители не будут этого делать.
По данным Национального избирательного совета, на выборах 15 октября социалисты победили в 17 из 23 регионов, оппозиция - в пяти. Во вторник Мадуро сообщил, что в штате Боливар также выиграл проправительственный кандидат. После оглашения итогов БДЕ объявил, что не признает их, и потребовал провести полный пересчет голосов с участием международных наблюдателей.