Власти Украины не будут сносить палатки протестующих в Киеве

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Украинские правоохранители не будут препятствовать проведению акции протеста в Киеве и сносить палатки участников, установленные на ночь в районе парламента Украины. Об этом в среду сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"У спецслужб была информация и установлены факты хранения и закупки оружия членами незаконных формирований, находящихся среди митингующих. Именно этим объясняются усиленные меры безопасности МВД. Их задача - безопасность участников митинга, Киева и страны. Никакого сноса палаток не будет", - заявил он. Генпрокурор также отметил, что у входа на территорию, где проводится митинг, установят рамки металлоискателей, а любые случаи насилия в отношении "граждан, защищенных законом силовиков и депутатов будут жестко преследоваться".

Во вторник в центре Киева митинговали более 5 тыс. сторонников партий "Батькивщина", "Самопомощь", "Гражданская позиция", "5.10", "Демократический альянс", "Рух новых сил", ультраправых "Свободы" и "Национального корпуса". Среди требований протестующих - отмена депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и изменение избирательного законодательства. Один из лидеров протеста Михаил Саакашивли также потребовал от президента Петра Порошенко уйти в отставку.

Ближе к вечеру между митингующими и полицией произошло столкновение, в результате которого пострадал один полицейский и трое гражданских лиц.

Участники акции протеста установили более 60 палаток в районе парламента Украины, в которых намерены провести ночь организаторы митинга.