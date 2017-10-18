Власти Украины не будут сносить палатки протестующих в Киеве

Суд в Вашингтоне отклонил иск Дерипаски к агентству AP по обвинению в клеветеМеждународная панорама 18 октября, 2:41
В США суд отменил решение о выплате J&J $72 млн семье умершей от рака женщиныОбщество 18 октября, 2:39
Сборная Аргентины по футболу планирует поселиться в Бронницах во время ЧМ-2018Спорт 18 октября, 2:32
СМИ: брата Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствахОбщество 18 октября, 2:18
"Спартак" забил пять голов "Севилье" и одержал историческую победуСпорт 18 октября, 2:16
WSJ: Сорос внес $18 млрд в свой фонд "Открытое общество"Экономика и бизнес 18 октября, 2:04
Тренер: "Севилье" нужно извлечь уроки из ошибок в матче со "Спартаком"Спорт 18 октября, 1:26
"Челси" сыграет с итальянской "Ромой" в матче футбольной Лиги чемпионовСпорт 18 октября, 1:12
Глушаков: болельщики сами виноваты в том, что не поддержат "Спартак" на матче ЛЧ в ИспанииСпорт 18 октября, 1:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Украинские правоохранители не будут препятствовать проведению акции протеста в Киеве и сносить палатки участников, установленные на ночь в районе парламента Украины. Об этом в среду сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.
"У спецслужб была информация и установлены факты хранения и закупки оружия членами незаконных формирований, находящихся среди митингующих. Именно этим объясняются усиленные меры безопасности МВД. Их задача - безопасность участников митинга, Киева и страны. Никакого сноса палаток не будет", - заявил он. Генпрокурор также отметил, что у входа на территорию, где проводится митинг, установят рамки металлоискателей, а любые случаи насилия в отношении "граждан, защищенных законом силовиков и депутатов будут жестко преследоваться".
Во вторник в центре Киева митинговали более 5 тыс. сторонников партий "Батькивщина", "Самопомощь", "Гражданская позиция", "5.10", "Демократический альянс", "Рух новых сил", ультраправых "Свободы" и "Национального корпуса". Среди требований протестующих - отмена депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и изменение избирательного законодательства. Один из лидеров протеста Михаил Саакашивли также потребовал от президента Петра Порошенко уйти в отставку.
Ближе к вечеру между митингующими и полицией произошло столкновение, в результате которого пострадал один полицейский и трое гражданских лиц.
Участники акции протеста установили более 60 палаток в районе парламента Украины, в которых намерены провести ночь организаторы митинга.