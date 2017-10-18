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NYT: США готовили отряд спецназа для вызволения американки с семьей в Афганистане

Международная панорама
18 октября, 2:59 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 18, октября. /ТАСС

ЦРУ приступило к планированию операции по освобождению, но было вынуждено дать отбой, так как заложников увезли в неизвестном направлении

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НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. США были готовы направить отряд элитных сил специального назначения ВМС (Navy SEAL) для освобождения американки и членов ее семьи, находившихся в заложниках в Афганистане. Операция была спланирована на случай пассивности или отказа властей Пакистана вызволить семью из плена, сообщила во вторник в своей электронной версии газета The New York Times.

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По ее данным, посол США в Пакистане Дэвид Хэйл передал Исламабаду предостережение, что в случае его бездействия Вашингтон самостоятельно освободит пленников. Их фотографии были получены с помощью американских разведывательных беспилотных летательных аппаратов на северо-западе Пакистана в сентябре. ЦРУ приступило к планированию операции по освобождению, но было вынуждено дать отбой, так как заложников увезли в неизвестном направлении, пояснила газета.

Она обратилась за подтверждением в ЦРУ, которое отказалось комментировать публикацию.

13 октября 31-летняя гражданка США Кейтлин Коулман, ее 34-летний супруг-канадец Джош Бойл и трое их детей прибыли в Канаду. По сведениям телеканала CNN, супруги с детьми были освобождены в Афганистане пакистанскими военными, действовавшими на основе информации американской разведки. После этого бывших заложников доставили в Пакистан. По сведениям CNN, Бойл опасался лететь из Пакистана на военном самолете, предоставленном властями США, так как боялся, что будет арестован по подозрению в связях с лицами, причастными к терроризму.

Супруги были захвачены в Афганистане боевиками террористической группировки "Сеть Хаккани" в октябре 2012 года, когда находились недалеко от Кабула. Коулман в момент захвата боевиками была на седьмом месяце беременности, она в плену родила четырех детей, один из которых умер вскоре после появления на свет. Американка заявила, что его убили боевики.

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