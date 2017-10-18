CNN: в США допросили бывшего пресс-секретаря Белого дома в связи с расследованием по РФ

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НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Сотрудники аппарата спецпрокурора США Роберта Мюллера допросили бывшего пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера в связи с расследованием, касающимся утверждений о вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN.
По сведениям его источников, данная беседа состоялась в понедельник. О ее содержании информации не приводится.
Подчиненные Мюллера 13 октября допросили также экс-главу аппарата Белого дома Райнса Прибаса. Согласно данным телеканала, представители аппарата спецпрокурора намерены побеседовать и с другими бывшими и действующими сотрудниками администрации президента Дональда Трампа. В их числе юрисконсульт Белого дома Дональд Макган, а также директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс.
По сведениям CNN, Мюллера, в частности, интересует информация, касающаяся встречи Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и экс-послом РФ в США Сергеем Кисляком. Она прошла 10 мая в Вашингтоне, на следующий день после увольнения американским лидером Джеймса Коми с поста директора ФБР.
В настоящее время в связи с утверждениями о вмешательстве РФ в американские выборы разбирательства проводят ФБР и спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. В середине мая минюст объявил о назначении бывшего директора ФБР Мюллера спецпрокурором для проведения еще одного такого независимого разбирательства.
Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.