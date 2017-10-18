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В Пекине открылся XIX съезд Компартии Китая

Международная панорама
18 октября, 4:09 дата обновления: 18 октября, 4:25 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 18, октября. /ТАСС

На форуме планируется рассмотреть результаты работы партии за последние пять лет

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ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. XIX съезд Коммунистической партии Китая (КПК) открылся в среду в Пекине. В нем принимают участие около 2,3 тыс. делегатов, которые заслушают доклад генерального секретаря Центрального комитета КПК Си Цзиньпина, а позднее - отчет Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

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Форум будет проходить до 24 октября, на нем планируется рассмотреть результаты работы партии за последние пять лет, обсудить общественно-экономическую и политическую ситуацию в Китае и других странах, наметить стратегическую линию развития республики на ближайшие годы. Ожидается, что во время XIX съезда будет обновлена кадровая конфигурация высших партийных органов - постоянного комитета Политбюро, самого Политбюро и ЦК в целом.

В президиуме наряду с нынешним высшим политическим руководством находятся представители предыдущих поколений - бывшие генсеки и премьеры Госсовета КНР Цзян Цзэминь, Чжу Жунцзи, Ху Цзиньтао, Вэнь Цзябао, Ли Пэн. Старейшему из них, Сун Пину - 100 лет. Единственный отсутствующий из прежних руководителей - Чжу Юнкан, бывший член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, отбывающий ныне пожизненное заключение за коррупцию и "разглашение государственных секретов".

К открытию форума поздравительную телеграмму китайскому правительству от лица народа КНДР в среду направил ЦК Трудовой партии Кореи.

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