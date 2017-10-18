Си Цзиньпин: социализм с китайской спецификой вступил в новую эру

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Социализм с местной спецификой вступил в Китае в новую эру развития. Об этом заявил в среду, выступая с докладом на открытии XIX съезда Коммунистической партии Китая (КПК), председатель КНР, генеральный секретарь Центрального комитета КПК Си Цзиньпин.

"Партия должна объединить все нации китайского народа, повести их к построению общества средней зажиточности и одержать великую победу при вступлении в новую эру социализма с китайской спецификой", - указал он.

В форуме принимают участие около 2,3 тыс. делегатов. После доклада Си Цзиньпина они заслушают отчет Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

Съезд будет проходить до 24 октября, на нем планируется рассмотреть результаты работы партии за последние пять лет, обсудить общественно-экономическую и политическую ситуацию в Китае и других странах, наметить стратегическую линию развития республики на ближайшие годы. Ожидается, что во время форума будет обновлена кадровая конфигурация высших партийных органов - постоянного комитета Политбюро, самого Политбюро и ЦК в целом.