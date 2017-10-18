Глава МИД Катара обвинил Эр-Рияд в попытках организовать смену власти в стране

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Саудовские власти оказывают давление на Катар с тем, чтобы добиться смены власти в этом государстве. С таким заявлением выступил катарский министр иностранных дел Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в интервью американскому телеканалу CNBC, которое вышло в эфир во вторник.

"Мы видим, что их [Саудовской Аравии] официальные лица в правительстве говорят о смене режима. Мы видим, что их чиновники говорят о протестах и подстрекают людей к тому, чтобы они протестовали против своих властей, так что речь идет о смене режима", - сказал министр. По его мнению, власти Саудовской Аравии пытаются дестабилизировать ситуацию в Катаре.

"Их поведение свидетельствует о том, что они не стремятся к тому, чтобы найти решение, они нацелены на эскалацию, они думают о смене режима", - добавил глава МИД Катара. Он заверил, что Доха "никогда не стремилась к эскалации" и "всегда призывала к диалогу".

Говоря о связях между Дохой и Тегераном, министр отметил: "Наш курс в отношении Ирана остается прежним, он не изменился из-за кризиса". "Восстановление дипломатических отношений с Ираном не означает, что мы изменили нашу политику", - добавил он. Аль Тани высказался за "поддержание диалога" с Ираном и снижение напряженности в регионе.

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. В Катаре выразили сожаление и назвали решение арабских соседей необоснованным. Позднее "квартет" сформировал требования, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть. В их числе: понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране.