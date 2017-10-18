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Си Цзиньпин: революция 1917 года дала импульс национальному становлению Китая

Международная панорама
18 октября, 5:44 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 18, октября. /ТАСС

Председатель КНР пояснил, что "раскаты Октябрьской революции донесли до Китая марксизм-ленинизм"

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ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Орудийные раскаты Октябрьской революции в России дали импульс национальному становлению Китая. Об этом заявил в среду, выступая с докладом на открытии XIX съезда Коммунистической партии Китая (КПК), председатель КНР, генеральный секретарь Центрального комитета КПК Си Цзиньпин.

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"Столетие назад орудийные раскаты Октябрьской революции донесли до Китая марксизм-ленинизм. Передовые умы Китая в научной теории марксизма-ленинизма нашли путь решения проблем страны", - указал он. "Так китайский народ обрел опору в поисках национальной независимости, свободы, процветания и счастья", - резюмировал политик.

В форуме принимают участие 2280 делегатов. После доклада Си Цзиньпина они заслушают отчет Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

Съезд будет проходить до 24 октября, на нем планируется рассмотреть результаты работы партии за последние пять лет, обсудить общественно-экономическую и политическую ситуацию в Китае и других странах, наметить стратегическую линию развития республики на ближайшие годы. Ожидается, что по итогам форума будет обновлена кадровая конфигурация высших партийных органов - Постоянного комитета Политбюро, самого Политбюро и ЦК в целом.

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