Си Цзиньпин: Китай будет модернизировать национальные ВС и наращивать их мощь

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ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Китайские власти в ближайшие годы будут активно модернизировать армию и наращивать потенциал национальных вооруженных сил. Об этом в среду на открытии XIX съезда Коммунистической партии Китая (КПК) заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Мы приложим все возможные усилия для укрепления обороноспособности и модернизации ВС Китая", - отметил он.
По словам главы государства, правительство будет содействовать утверждению проверенных временем армейских традиций и совершенствовать методы боевой и профессиональной подготовки солдат и офицеров. "Проводимые в КНР реформы в области национальной обороны позволили добиться исторического прорыва. <...> Народно-освободительная армия Китая движется уверенным шагом по пути "социализма с китайской спецификой", - подчеркнул он.
В форуме принимают участие 2280 делегатов. После доклада генерального секретаря Центрального комитета КПК Си Цзиньпина они заслушают отчет Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.
Съезд будет проходить до 24 октября, на нем планируется рассмотреть результаты работы партии за последние пять лет, обсудить общественно-экономическую и политическую ситуацию в Китае и других странах, наметить стратегическую линию развития республики на ближайшие годы. Ожидается, что по итогам форума будет обновлена кадровая конфигурация высших партийных органов - Постоянного комитета Политбюро, самого Политбюро и ЦК в целом.