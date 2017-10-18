Yomiuri: Япония хочет закупить у США ракеты ПРО для противодействия крылатым ракетам КНР

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ТОКИО, 18 октября. /ТАСС/. Правительство Японии намерено закупить американские зенитные ракеты SM-6 для того, чтобы блокировать потенциальную угрозу со стороны китайских крылатых ракет. Об этом сообщает в среду газета Yomiuri со ссылкой на источники в государственных ведомствах.
По их данным, ракетами SM-6 предполагается оснастить два американских наземных комплекса ПРО Aegis Ashore, которые Токио намеревается развернуть в стране ориентировочно в 2023-2024 годах. Уже решено, что они будут оснащены модернизированными ракетами совместной американо-японской разработки SM-3 Block2A, которые считаются крайне эффективными для перехвата баллистических ракет противника на высоте более 1 тыс. км. Предполагается, что две установки Aegis Ashore могут эффективно прикрыть всю территорию страны от баллистических ракет.
Однако в такой комплектации эти комплексы невозможно использовать для отражения удара с использованием низколетящих малозаметных крылатых ракет. У японской ПРО есть средства борьбы с ними, но они, как полагают, недостаточно эффективны и не обладают нужной дальностью. В то же время крайнее беспокойство в Токио вызывают постоянно появляющиеся в районе Японии китайские стратегические бомбардировщики, способные нести крылатые ракеты дальностью более 1,5 тыс. км, в том числе и с ядерными боеголовками.
Дополнительное оснащение Aegis Ashore ракетами SM-6, как полагают, поможет в значительной мере снять эту угрозу. Комплексы ПРО в такой комплектации не смогут прикрыть от крылатых ракет всю территорию Японии. Однако, по расчетам военных, они защитят зону Большого Токио и другие наиболее важные и густонаселенные районы. До развертывания наземных Aegis Ashore такими ракетами предполагается оснастить японские боевые корабли, имеющие морской аналог таких комплексов ПРО.