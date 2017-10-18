Си Цзиньпин обозначил 14 принципов "социализма с китайской спецификой"

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. "Социализм с китайской спецификой" в ближайшие пять лет будет развиваться в соответствии с 14 основополагающими принципами.

Об этом в среду на открытии XIX съезда Коммунистической партии Китая (КПК) заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Во-первых, необходимо обеспечить лидирующую роль партии на всех направлениях деятельности. <...> Во-вторых, все предпринимаемые нами усилия осуществляются ради народа. <...> В-третьих, всеобъемлющий процесс реформ будет только крепнуть", - отметил он.

По словам главы государства, еще один важный принцип - "утверждение новой теории развития". "Это основа и ключевой фактор для решения всех проблем, стоящих перед нашей страной", - подчеркнул он. В качестве пятой установки Си Цзиньпин обозначил "укрепление позиций народных масс как хозяина страны", защиту их прав. Шестой принцип - "последовательное утверждение законодательной основы и принципов правового государства".

Седьмой аспект - "неизменный упор на воплощение в жизнь ключевых ценностей социализма", далее по порядку следуют "улучшение благосостояния и повышение уровня жизни населения", "охрана окружающей среды", "обеспечение национальной безопасности", "максимальное усиление роли партии в деле армейского строительства", "обязательное сохранение в неизменном виде концепции "одна страна, две системы", активизация глобальных интеграционных процессов "для формирования человечества, связанного единой судьбой", "обеспечение жестких методов внутрипартийного регулирования".

В съезде принимают участие 2280 делегатов. После доклада Си Цзиньпина они заслушают отчет Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.