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Си Цзиньпин: Китай обеспечит тотальный контроль за интернет-пространством

Международная панорама
18 октября, 7:08 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 18, октября. /ТАСС

Председатель КНР заявил, что тем самым "будут обеспечены чистота и свет глобальной сети"

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ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Китайские власти в ближайшие пять лет будут последовательно создавать "чистое и светлое" глобальное сетевое пространство и в перспективе обеспечат над ним всеобъемлющий контроль. Об этом в среду на открытии XIX съезда Коммунистической партии Китая (КПК) заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

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"Мы активизируем деятельность, связанную с сетевым контентом, создадим систему тотального контроля над интернетом. Тем самым будут обеспечены чистота и свет глобальной сети", - отметил он.

По словам главы государства, особое внимание правительство КНР уделит аспекту разграничения сфер ответственности компетентных органов за появление в интернете той или иной информации. "Необходимо внимательно следить за возникновением проблем, касающихся [правильности трактовки и соблюдения] политических принципов, идеологических установок, научно-теоретических мировоззрений, прилагать все возможные усилия для предотвращения появления в интернете ошибочных сведений", - подчеркнул Си Цзиньпин.

В форуме принимают участие 2280 делегатов. После доклада генерального секретаря Центрального комитета КПК Си Цзиньпина они заслушают отчет Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

Съезд будет проходить до 24 октября, на нем планируется рассмотреть результаты работы партии за последние пять лет, обсудить общественно-экономическую и политическую ситуацию в Китае и других странах, наметить стратегическую линию развития республики на ближайшие годы. Ожидается, что по итогам форума будет обновлена кадровая конфигурация высших партийных органов - Постоянного комитета Политбюро, самого Политбюро и ЦК в целом.

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