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Китай проведет реформу правовой системы и дополнит конституцию

Международная панорама
18 октября, 8:30 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 18, октября. /ТАСС

По словам главы КНР Си Цзиньпина, перед страной стоит задача создания государства с эффективной и высокоразвитой юридической системой, выступающей в качестве залога успешного развития

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ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Китайское правительство в ближайшие годы планирует создать целостную правовую систему социалистического государства и с этой целью осуществит ряд преобразований, прежде всего касающихся конституции. Об этом в среду на открытии XIX съезда Коммунистической партии Китая (КПК) заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

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"Под руководством партии нам необходимо во что бы то ни стало осуществлять управление страной на основе закона во всех направлениях и применительно к каждому процессу, - отметил глава государства. - Нам следует твердо следовать по пути социализма, усовершенствовать правовую систему "социализма с китайской спецификой" - речь идет о конституции, играющей центральную ключевую роль".

По словам Си Цзиньпина, в ближайшее время перед КНР стоит задача создания государства с эффективной и высокоразвитой юридической системой, выступающей в качестве залога успешного развития страны.

XIX съезд Коммунистической партии Китая (КПК) открылся в среду в Пекине. В нем принимают участие около 2,3 тыс. делегатов, после доклада генерального секретаря Центрального комитета КПК Си Цзиньпина они заслушают отчет Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

Форум будет проходить до 24 октября, на нем планируется рассмотреть результаты работы партии за последние пять лет, обсудить общественно-экономическую и политическую ситуацию в Китае и других странах, наметить стратегическую линию развития республики на ближайшие годы. Ожидается, что во время XIX съезда будет обновлена кадровая конфигурация высших партийных органов - постоянного комитета Политбюро, самого Политбюро и ЦК в целом.

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