Назарбаев: астанинский процесс заложил основы для прекращения насилия в Сирии

АСТАНА, 18 октября. /ТАСС/. Международные встречи в Астане по урегулированию ситуации в Сирии заложили основы для прекращения насилия в этой стране. Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в среду на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

"Астанинский процесс заложил основы для прекращения насилия в Сирии и решения ее судьбы после конфликта", - сказал он.

Шестая международная встреча по Сирии прошла в Астане 14-15 сентября. На ней было завершено оформление всех четырех зон деэскалации в Сирии, которые создаются с начала мая.