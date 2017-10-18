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Назарбаев: астанинский процесс заложил основы для прекращения насилия в Сирии

Международная панорама
18 октября, 9:53 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 18, октября. /ТАСС

Об этом президент Казахстана заявил на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств

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АСТАНА, 18 октября. /ТАСС/. Международные встречи в Астане по урегулированию ситуации в Сирии заложили основы для прекращения насилия в этой стране. Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в среду на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

"Астанинский процесс заложил основы для прекращения насилия в Сирии и решения ее судьбы после конфликта", - сказал он.

Шестая международная встреча по Сирии прошла в Астане 14-15 сентября. На ней было завершено оформление всех четырех зон деэскалации в Сирии, которые создаются с начала мая.

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Персоны
Назарбаев, Нурсултан Абишевич
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