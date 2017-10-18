Южнокорейский минюст отверг обвинения в нарушении прав экс-президента Пак Кын Хе

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СЕУЛ, 18 октября. /ТАСС/. Власти Республики Корея отвергли в среду обвинения в нарушении прав содержащейся в следственном изоляторе Пак Кын Хе - бывшего президента страны, отстраненной от власти в результате импичмента. Ранее группа защищающих Пак Кын Хе адвокатов объявила о намерении подать жалобу в совет ООН по правам человека. Они утверждают, что 65-летняя экс-президент содержится в холодной, грязной камере, в которой постоянно горит свет, не дающий ей спать. Кроме того, по их словам, она страдает от ряда хронических заболеваний и не получает адекватной медицинской помощи.
В распространенном в среду пресс-релизе министерство юстиции назвало эти обвинения безосновательными. "Пак Кын Хе содержится в камере оптимального размера, оборудованной телевизором, шкафом, туалетом и полом с подогревом", - отмечает ведомство. Экс-президенту по ее просьбе также была предоставлена складная кровать. "Бывший лидер страны также регулярно получает медицинскую помощь от работающих в СИЗО врачей, и два раза посещала расположенную в городе больницу", - подчеркивает минюст.
В пресс-релизе также объясняется ситуация вокруг освещения в камере. "Свет ночью должен быть зажжен всегда, чтобы охрана видела, чем занимаются заключенные", - отмечается в документе.
Пак Кын Хе была отстранена от власти в результате импичмента в декабре прошлого года, а позднее арестована и помещена в следственный изолятор. Причиной этому стал скандал вокруг ее близкой подруги Чхве Сун Силь, которая, как считается, пользовалась своим влиянием на лидера страны в целях личного обогащения. Суд планируется завершить до конца текущего года.