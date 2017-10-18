Спикер Рады потребовал от митингующих разблокировать подходы к парламенту

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КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий потребовал от митингующих разблокировать подъездные пути к зданию парламента. Об этом он заявил в среду на заседании Рады.
"Сегодня в 15:00 у меня встреча с президентом Мальты. Как президент сможет проехать в Верховную раду?" - возмутился он. Парубий назвал неприемлемой возникшую накануне ситуацию, когда депутаты препятствовали работе согласительного совета Рады, а со стороны митингующих к некоторым парламентариям на улице применялась сила.
Он также предупредил, что если блокирование входов в парламент продолжится, то в четверг голосование по медицинской реформе и законопроекту о снятии депутатской неприкосновенности может быть сорвано.
Во вторник в центре Киева митинговали более 5 тыс. сторонников партий "Батькивщина", "Самопомощь", "Гражданская позиция", "5.10", "Демократический альянс", "Рух новых сил", а также ультраправых организаций "Свобода" и "Национальный корпус".
Протестующие требовали отмены депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и изменение избирательного законодательства. Один из лидеров протеста Михаил Саакашвили также потребовал от президента страны Петра Порошенко уйти в отставку. Ближе к вечеру между митингующими и полицией произошло столкновение, в результате которого пострадал один полицейский и трое гражданских.
Митингующие установили не менее 40 палаток на улице Грушевского, заблокировав движение транспорта. В настоящее время в палаточном городке находится около 200 человек. Организаторы решили возобновить активную фазу протеста в четверг, 19 октября.