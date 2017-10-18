DPA: в Германии прошли обыски в помещениях членов группировки "Ангелы ада"

Ринер переизбран председателем комиссии атлетов Международной федерации дзюдоСпорт 18 октября, 13:54
Украинская теннисистка Цуренко вышла в 1/4 финала "ВТБ Кубка Кремля"Спорт 18 октября, 13:46
Кириенко посетил на ВФМС показательные выступления спортсменов-единоборцевСпорт 18 октября, 13:36
Президент Южной Кореи и глава МПК хотят видеть спортсменов КНДР на ПаралимпиадеСпорт 18 октября, 13:29
Спасатель рассказал, как арендаторы осложняли тушение пожара в ТЦ "Синдика"Безопасная жизнь 18 октября, 13:23
Вуйчич считает несправедливым решение МПК о недопуске российских паралимпийцев на ОИ-2016Спорт 18 октября, 13:23
Полуфинал WBSS между Усиком и Бриедисом пройдет в январе в Саудовской АравииСпорт 18 октября, 13:19
Люди с инвалидностью протестировали безбарьерную среду Сергиева ПосадаОбщество 18 октября, 13:11
Природно-климатические решения помогут отдалить глобальное потеплениеСоциальная ответственность 18 октября, 13:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Полиция ФРГ провела в среду утром масштабную операцию против членов известной рокерской группировки "Ангелы ада" (Hells Angels). Об этом сообщило агентство DPA.
Обыски прошли в 50 помещениях и квартирах членов объединения в 16 городах в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. В операции участвовали свыше 700 полицейских, в том числе бойцы спецназа.
"Правовое государство не приемлет возникновения параллельных обществ, которые ставят под вопрос его авторитет и монополию на применение силы", - подчеркнул глава МВД Северного Рейна - Вестфалии Херберт Ройль. По его словам, члены группировки, "по достоверным источникам, занимаются преступной деятельностью", в том числе распространением наркотиков, сутенерством, продажей оружия.
В ФРГ банды рокеров - головная боль для жителей страны и полиции. Более половины членов этих клубов имеют судимость. Рокеры "проникли" даже в правоохранительные структуры: в конце 2010 года несколько стражей порядка в Гессене были уволены со службы за сотрудничество с членами "Ангелов ада", а именно за предоставление им внутренней информации МВД.