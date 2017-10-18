DPA: в Германии прошли обыски в помещениях членов группировки "Ангелы ада"

БЕРЛИН, 18 октября. /ТАСС/. Полиция ФРГ провела в среду утром масштабную операцию против членов известной рокерской группировки "Ангелы ада" (Hells Angels). Об этом сообщило агентство DPA.

Обыски прошли в 50 помещениях и квартирах членов объединения в 16 городах в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. В операции участвовали свыше 700 полицейских, в том числе бойцы спецназа.

"Правовое государство не приемлет возникновения параллельных обществ, которые ставят под вопрос его авторитет и монополию на применение силы", - подчеркнул глава МВД Северного Рейна - Вестфалии Херберт Ройль. По его словам, члены группировки, "по достоверным источникам, занимаются преступной деятельностью", в том числе распространением наркотиков, сутенерством, продажей оружия.

В ФРГ банды рокеров - головная боль для жителей страны и полиции. Более половины членов этих клубов имеют судимость. Рокеры "проникли" даже в правоохранительные структуры: в конце 2010 года несколько стражей порядка в Гессене были уволены со службы за сотрудничество с членами "Ангелов ада", а именно за предоставление им внутренней информации МВД.