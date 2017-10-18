МВД Украины завело дело о краже военного имущества во время митинга возле Рады

КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Украины возбудили уголовное дело по факту кражи военного имущества во время акции протеста, которая проходила во вторник в правительственном квартале Киева. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

"По факту кражи военного имущества в рамках уголовного производства полиция Киева проводит плановые следственные действия с целью установления и обнаружения места нахождения похищенного", - говорится в сообщении.

По словам руководителя Национальной полиции Украины Сергея Князева, его сотрудники 17 и 18 октября изымали у протестующих оружие, взрывчатку, гранаты, дымовые шашки, балаклавы и униформу. Он добавил, что во вторник было заведено еще одного уголовное дело - по факту нападения на полицейского и бойца национальной гвардии. В настоящее время, как отметили в МВД, ситуация в столице находится под контролем.

Во вторник в центре Киева митинговали более 5 тыс. сторонников партий "Батькивщина", "Самопомощь", "Гражданская позиция", "5.10", "Демократический альянс", "Рух новых сил", а также ультраправых организаций "Свобода" и "Национальный корпус".

Протестующие требовали отмены депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и изменение избирательного законодательства. Один из лидеров протеста Михаил Саакашвили также потребовал от президента страны Петра Порошенко уйти в отставку. Ближе к вечеру между митингующими и полицией произошло столкновение, в результате которого пострадал один полицейский и трое гражданских.

Митингующие установили не менее 40 палаток на улице Грушевского, заблокировав движение транспорта. В настоящее время в палаточном городке находится около 200 человек. Организаторы решили возобновить активную фазу протеста в четверг, 19 октября.