МВД Украины завело дело о краже военного имущества во время митинга возле Рады

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КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Украины возбудили уголовное дело по факту кражи военного имущества во время акции протеста, которая проходила во вторник в правительственном квартале Киева. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.
"По факту кражи военного имущества в рамках уголовного производства полиция Киева проводит плановые следственные действия с целью установления и обнаружения места нахождения похищенного", - говорится в сообщении.
По словам руководителя Национальной полиции Украины Сергея Князева, его сотрудники 17 и 18 октября изымали у протестующих оружие, взрывчатку, гранаты, дымовые шашки, балаклавы и униформу. Он добавил, что во вторник было заведено еще одного уголовное дело - по факту нападения на полицейского и бойца национальной гвардии. В настоящее время, как отметили в МВД, ситуация в столице находится под контролем.
Во вторник в центре Киева митинговали более 5 тыс. сторонников партий "Батькивщина", "Самопомощь", "Гражданская позиция", "5.10", "Демократический альянс", "Рух новых сил", а также ультраправых организаций "Свобода" и "Национальный корпус".
Протестующие требовали отмены депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и изменение избирательного законодательства. Один из лидеров протеста Михаил Саакашвили также потребовал от президента страны Петра Порошенко уйти в отставку. Ближе к вечеру между митингующими и полицией произошло столкновение, в результате которого пострадал один полицейский и трое гражданских.
Митингующие установили не менее 40 палаток на улице Грушевского, заблокировав движение транспорта. В настоящее время в палаточном городке находится около 200 человек. Организаторы решили возобновить активную фазу протеста в четверг, 19 октября.