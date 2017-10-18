Украина разорвала еще одно соглашение с РФ в военной сфере

КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Украина в одностороннем порядке прекратила действие еще одного договора с Россией в сфере ВТС - межправительственного соглашения о сохранении специализации предприятий и организаций, которые участвуют в производстве продукции военного назначения. Решение принято в среду на заседании кабинета министров страны.

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Данное соглашение было подписано 21 декабря 2000 года. Оно оговаривало сохранение производственной и научно-технической специализации предприятий, которые участвуют в разработке, производстве и испытаниях вооружения и военной техники. Это же обязательство распространяется на предоставлении услуг военного назначения и поставки необходимых для этого материалов, полуфабрикатов, комплектующих, научного и вспомогательного имущества. Стороны также обязались не передавать третьей стороне любые материалы, комплектующие и документацию, которые были получены в рамках соглашения.

Украина практически полностью приостановила сотрудничество с Россией в сфере ВТС еще в марте 2014 года, а 16 июня того же года президент страны Петр Порошенко полностью запретил сотрудничество с РФ в сфере ВПК. Позже были разорваны соглашения о ВТС и кооперации предприятий оборонной промышленности и о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта товаров (продукции) военного назначения в третьи страны.