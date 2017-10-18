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В центр Киева стянуты три тысячи полицейских

Международная панорама
18 октября, 12:51 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 18, октября. /ТАСС

В полиции призвали воздержаться от любых провокаций и пообещали реагировать на них "в соответствии с требованиями действующего законодательства"

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Материал из 1 страницы
Полиция у здания Верховной рады Украины в Киеве, 17 октября

Полиция у здания Верховной рады Украины в Киеве, 17 октября

© Сергей Сафронов/ТАСС

КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Для обеспечения порядка в центр Киева, где во вторник начались массовые протесты, стянуты до трех тысяч полицейских. Об этом сообщает в среду пресс-служба столичной полиции. Как отметил ее представитель, в зависимости от развития ситуации число силовиков может меняться.

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По словам начальника Главного управления Национальной полиции по городу Киеву Андрея Крищенко, у участников акций будут проверять документы, удостоверяющие личность, а также досматривать с помощью ручных металлоискателей.

В полиции призвали воздержаться от любых провокаций и пообещали реагировать на них "в соответствии с требованиями действующего законодательства". Полицейские через громкоговорители предупреждают участников об административной и уголовной ответственности за противоправные действия, в том числе за перекрытие улиц, попытки штурма административных зданий. Громкоговорители работаю непрерывно, из-за чего протестующие требуют их отключения, утверждая, что именно это их может спровоцировать. Полиция в свою очередь отказывается это делать и взяла автомобиль с громкоговорителями под усиленную охрану.

Во вторник у здания Верховной радой начался митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания Антикоррупционного суда. Организаторами акции выступили сразу несколько политических сил - партии "Самопомощь", "Батькивщина", "Рух новых сил", "5.10", а также ряд ультраправых организаций "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор" (последний запрещен в РФ). В конце дня у Рады произошли столкновения полиции и митингующих, которые разбили палатки в Мариинском парке и заявили, что останутся там до выполнения их требований. Генпрокурор и глава полиции обещали не трогать палатки протестующих.

На данный час, как отмечают в полиции, "грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано".

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