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Доклад Си Цзиньпина на XIX съезде Компартии Китая представил дорожную карту на пятилетие

Международная панорама
18 октября, 13:52 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 18, октября. /ТАСС

По словам журналистов, выступление генерального секретаря ЦК КПК не преподнесло сюрпризов

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Председатель КНР Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин

© Артем Иванов/ТАСС

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. XIX съезд Коммунистической партии Китая (КПК) - важнейшее событие в политической жизни КНР за пять лет - открылся в среду в Доме народных собраний в Пекине.

В первый день работы высшего партийного органа с отчетным докладом о работе Центрального комитета (ЦК) КПК "уходящего" 18-го созыва выступил генеральный секретарь ЦК Си Цзиньпин. Он подвел итоги предшествующего пятилетия и наметил дорожную карту развития страны на ближайшие годы.

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В первом ряду президиума вместе с действующими руководителями находились ветераны партии - бывшие генеральные секретари Цзян Цзэминь и Ху Цзиньтао, главы правительства Ли Пэн, Чжу Жунцзи и Вэнь Цзябао. Старейшему из присутствовавших бывших членов Постоянного комитета Политбюро (ПК ПБ) ЦК КПК - Сун Пину - уже исполнилось 100 лет. Как полагают наблюдатели, такая рассадка президиума символически подчеркнула преемственность власти и политическое единство руководящих поколений.

Единственным отсутствующим из живущих ныне бывших членов ПК ПБ оказался экс-министр общественной безопасности и куратор спецслужб Чжоу Юнкан, отбывающий пожизненное заключение за коррупцию и "разглашение государственной тайны".

Доклад Си Цзиньпина продолжался три с половиной часа. Как отмечают присутствовавшие на открытии съезда журналисты, выступление главы государства и партии отличалось сбалансированностью и не преподнесло никаких "сюрпризов". Особое внимание генсек уделил продолжению борьбы с коррупцией и наиболее общим направлениям социально-экономической политики.

Новая эра социализма в Китае

В своем докладе Си Цзиньпин констатировал вступление "социализма с китайской спецификой" в новую эру развития. "Партия должна объединить все национальности китайского народа, повести их к завершению построения общества средней зажиточности и одержать великую победу при вступлении в новую эру социализма с китайской спецификой", - указал он.

"Столетие назад орудийные раскаты Октябрьской революции донесли до Китая марксизм-ленинизм. Передовые умы Китая в научной теории марксизма-ленинизма нашли путь решения проблем страны. Так китайский народ обрел опору в поисках национальной независимости, свободы, процветания и счастья", - подчеркнул лидер.

Внутренние и внешние вызовы

По словам председателя КНР, текущая обстановка в мире претерпевает постоянные изменения, Китай на пути развития сталкивается с "серьезными вызовами" как внутри страны, так и за ее пределами. "В условиях постоянного усложнения внутренней ситуации и обстановки за рубежом наша страна по-прежнему располагает важной стратегической возможностью для продолжения развития. Наши перспективы светлые, однако и вызовы весьма серьезны", - заявил он.

Как отметил Си Цзиньпин, несмотря на возможные трудности, Китай намерен продолжить следовать по пути реформ и открытости. Власти страны, подчеркнул генсек, гарантируют защиту законных интересов иностранных инвесторов и будут оказывать содействие развитию международного сотрудничества в области торговли, капиталовложений, производства, онлайн-услуг.

Оборона и безопасность

По словам Си Цзиньпина, власти КНР намерены в ближайшие десятилетия активно модернизировать Народно-освободительную армию Китая и наращивать ее потенциал.

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"Власти приложат усилия к тому, чтобы к 2035 году Китай располагал современной обороноспособной армией. В итоге к середине текущего столетия у нашей страны будут самые передовые войска в мире", - сообщил глава государства. В то же время Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай по-прежнему будет сохранять приверженность поддержанию глобального мира и стабильности.

В своей речи генсек также упомянул проблему сепаратизма и взаимоотношения материкового Китая с Тайванем. "Мы будем стремиться к урегулированию всех политических изменений на острове, всеми силами противостоять так называемой независимости Тайваня, сдерживая сепаратистские силы", - отметил он. По словам главы государства, Пекин заинтересован в поддержании мирной ситуации в Тайваньском проливе и прилегающем к нему регионе.

Повестка

В ходе съезда, который завершится 24 октября, депутаты проведут профильные заседания по важнейшим вопросам политической повестки и заслушают отчетный доклад Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины (ЦКПД) 18-го созыва и проведут встречи с прессой. Они также обсудят и утвердят поправки к уставу партии, изберут новый состав ЦК и ЦКПД.

Первый пленум ЦК КПК 19-го созыва выберет новый состав Политбюро и его Постоянного комитета, а также генерального секретаря. Местные и зарубежные наблюдатели не сомневаются, что на свой второй срок на этом посту заступит Си Цзиньпин.

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