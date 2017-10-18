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СМИ: командующий сирийскими войсками в Дейр-эз-Зоре погиб в результате взрыва бомбы

Международная панорама
18 октября, 14:26 UTC+3 МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Иссам Захреддин возглавлял элитные формирования Республиканской гвардии, направленные на восток Сирии для освобождения страны от террористов

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Генерал Иссам Захреддин, командовавший операцией сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор, погиб в результате взрыва бомбы в районе Ховейджат-эс-Сакр. Об этом сообщил в среду телеканал Al Mayadeen.

Захреддин возглавлял элитные формирования Республиканской гвардии, направленные на восток Сирии для освобождения страны от банд террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

По информации Al Mayadeen, Захреддин подорвался на установленной у дороги бомбы во время наступления сирийской армии. Правительственные войска с начала недели полностью очистили от террористов район между Дейр-эз-Зором и Меядином и продвигаются сейчас к пограничному с Ираком городу Бу-Кемаль на западном берегу Евфрата.

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