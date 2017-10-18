Киев одобрил программу партнерства с ООН на сумму более $675 млн

КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Правительство Украины одобрило подписание новой рамочной программы партнерства с ООН, которая предусматривает пятилетний пакет помощи Киеву на сумму более $675 млн. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства экономического развития и торговли страны.

"Кабинет министров принял решение подписать рамочную программу партнерства между правительством Украины и Организацией Объединенных Наций на 2018-2022 годы", - говорится в сообщении.

Программа предусматривает разработку и утверждение новой пятилетней стратегии по четырем направлениям. "Помощь ООН будет предоставлена по четырем направлениям партнерства: устойчивый экономический рост, окружающая среда и занятость; равный доступ к качественным и инклюзивным услугам и социальной защите; демократическое управление, верховенство права и общественное участие; безопасность граждан, социальное единство и восстановление с особым акцентом на Востоке [страны]", - отметили в ведомстве.

Ожидается, что министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив подпишет окончательную версию документа уже на следующей неделе в рамках празднования Дня ООН.

Ранее официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Ларке заявил, что план гуманитарных операций на Украине серьезно недофинансирован, поскольку страна получила лишь 26 процентов от запрошенных на текущий год 204 млн долларов.