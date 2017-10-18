Израиль провел рейд в центре Pal Media, где расположен корпункт телеканала RT

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Израильские силовики провели в ночь на среду рейды, опечатали офисы и изъяли оборудование и документацию ряда палестинских медиакомпаний и продюсерских центров, включая Ramasat, Pal Media и Trans Media в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

В медиацентре Pal Media расположены представительства нескольких иностранных телеканалов, включая российский телеканал RT и французский France24. По данным агентства WAFA, израильские силовики блокировали двери офисов, а также изъяли оборудование ряда компаний.

Ранее в среду пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что военные совместно с агентами Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК, контрразведка) провели совместную масштабную операцию, в ходе которой были осуществлены обыски и изъятия оборудования и документации в восьми палестинских медиакомпаниях, "подозреваемых в распространении материалов, содержащих признаки подстрекательства к терроризму".

Военные также проинформировали о закрытии продюсерских центров Ramasat и Trans Media, а также изъятии оборудования и документов компаний связи, обслуживающих телеканалы Al-Aqsa и Al Quds. Два этих канала ТВ аффилированы с радикальным палестинским движением ХАМАС, которое Израиль считает террористическим.

В пресс-службе Армии обороны Израиля пока не ответили на запрос ТАСС о действиях военных в отношении представительства RT.