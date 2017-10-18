Разведка Норвегии опровергла сообщения об отработке Россией сценария атаки на Шпицберген

Левитин: база олимпийской сборной по настольному теннису появится на Дальнем ВостокеСпорт 18 октября, 15:21
Новак: розетка в ближайшее время может стать пережитком прошлогоЭкономика и бизнес 18 октября, 15:19
Программа поддержки спроса на автомобили будет частично сокращена в 2018 годуЭкономика и бизнес 18 октября, 15:09
Медведев исключил несколько человек из президиума ВАКНаука 18 октября, 15:06
Трафик через Панамский канал увеличился по итогам финансового года на 22%Транспорт 18 октября, 15:05
Бывший чемпион мира по боксу Бриггс признался, что думал о суицидеСпорт 18 октября, 14:54
Авербух: церемония открытия Универсиады в Красноярске будет инновационнойСпорт 18 октября, 14:48
Кабаева: художественная гимнастика будет популярна даже в эпоху киберспортаСпорт 18 октября, 14:48
Браслеты "Тройка" появились в продаже в московском метроОбщество 18 октября, 14:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОСЛО, 18 октября. /ТАСС/. Глава Военной разведывательной службы Норвегии генерал-лейтенант Мортен Хага Лунде опроверг распространенное в среду сообщение норвежского интернет-портала aldrimer.no о том, что в ходе учений ВС РФ "Запад-2017" был отработан сценарий российского нападения на арктический архипелаг Шпицберген.
"При чтении норвежских СМИ мне нечасто приходится сталкиваться с таким количеством ошибок, как в материале aldrimer.no , - заявил он Норвежскому телеграфному бюро. - Возьмем основной посыл размещенной на портале новости - "Россия отрабатывала нападение на Свальбард". Подобных действий не предпринималось".
Основателем aldrimer.no и автором большинства новостей на сайте, посвященном состоянию норвежской обороны, является журналист и военный эксперт Четиль Стурмарк. В новой статье, ссылаясь на осведомленные источники в НАТО и норвежских ВС, он пишет, что российская военная авиация и флот в сентябре якобы отрабатывали сценарий вторжения на Шпицберген (норвежцы называют архипелаг Свальбардом). Стурмарк утверждает, что в минобороны Норвегии не хотят публично признавать данный факт, а также, что военной разведке не удалось собрать почти никакой информации о произошедшем. По словам одного из источников Стурмарка, Норвегия подверглась жесткой критике со стороны своих союзников по НАТО за "полное отсутствие осведомленности об оперативной обстановке на Севере".
Министр обороны Норвегии Ине Эриксен Сёрейде, в свою очередь, заявила Норвежской государственной телерадиокомпании, что в НАТО очень довольны работой норвежских разведслужб, и добавила, что анонимные источники журналистов-расследователей не всегда заслуживают доверия.
Название сайта aldrimer ("Никогда больше") отсылает к расхожей норвежской фразе "9 апреля никогда больше не повторится". Именно в этот день в 1940 году немецкие войска вторглись на территорию Норвегии, вскоре ее оккупировав. В своих материалах Стурмарк обращает внимание читателей на различные угрозы безопасности Норвегии, которые, по его мнению, исходят со стороны России, и критикует норвежские власти за то, что они уделяют недостаточно внимания вопросам обороны. В правительстве Норвегии регулярно заявляют, что РФ не представляет для нее военной угрозы, однако также признают, что королевство может оказаться втянуто в конфликт в случае прямой конфронтации между Россией и другими членами НАТО.
Арктический архипелаг Шпицберген расположен в Арктике между 76-й и 80-й параллелями. Он был передан королевству после Первой мировой войны, однако более 40 государств имеют равные права на эксплуатацию его ресурсов. Экономическое присутствие на Шпицбергене сейчас активно поддерживают лишь Норвегия и РФ. Норвежский Лонгйир и российский Баренцбург - крупнейшие населенные пункты архипелага, на котором постоянно проживают 2600 человек.