Разведка Норвегии опровергла сообщения об отработке Россией сценария атаки на Шпицберген

ОСЛО, 18 октября. /ТАСС/. Глава Военной разведывательной службы Норвегии генерал-лейтенант Мортен Хага Лунде опроверг распространенное в среду сообщение норвежского интернет-портала aldrimer.no о том, что в ходе учений ВС РФ "Запад-2017" был отработан сценарий российского нападения на арктический архипелаг Шпицберген.

"При чтении норвежских СМИ мне нечасто приходится сталкиваться с таким количеством ошибок, как в материале aldrimer.no , - заявил он Норвежскому телеграфному бюро. - Возьмем основной посыл размещенной на портале новости - "Россия отрабатывала нападение на Свальбард". Подобных действий не предпринималось".

Основателем aldrimer.no и автором большинства новостей на сайте, посвященном состоянию норвежской обороны, является журналист и военный эксперт Четиль Стурмарк. В новой статье, ссылаясь на осведомленные источники в НАТО и норвежских ВС, он пишет, что российская военная авиация и флот в сентябре якобы отрабатывали сценарий вторжения на Шпицберген (норвежцы называют архипелаг Свальбардом). Стурмарк утверждает, что в минобороны Норвегии не хотят публично признавать данный факт, а также, что военной разведке не удалось собрать почти никакой информации о произошедшем. По словам одного из источников Стурмарка, Норвегия подверглась жесткой критике со стороны своих союзников по НАТО за "полное отсутствие осведомленности об оперативной обстановке на Севере".

Министр обороны Норвегии Ине Эриксен Сёрейде, в свою очередь, заявила Норвежской государственной телерадиокомпании, что в НАТО очень довольны работой норвежских разведслужб, и добавила, что анонимные источники журналистов-расследователей не всегда заслуживают доверия.

Название сайта aldrimer ("Никогда больше") отсылает к расхожей норвежской фразе "9 апреля никогда больше не повторится". Именно в этот день в 1940 году немецкие войска вторглись на территорию Норвегии, вскоре ее оккупировав. В своих материалах Стурмарк обращает внимание читателей на различные угрозы безопасности Норвегии, которые, по его мнению, исходят со стороны России, и критикует норвежские власти за то, что они уделяют недостаточно внимания вопросам обороны. В правительстве Норвегии регулярно заявляют, что РФ не представляет для нее военной угрозы, однако также признают, что королевство может оказаться втянуто в конфликт в случае прямой конфронтации между Россией и другими членами НАТО.

Арктический архипелаг Шпицберген расположен в Арктике между 76-й и 80-й параллелями. Он был передан королевству после Первой мировой войны, однако более 40 государств имеют равные права на эксплуатацию его ресурсов. Экономическое присутствие на Шпицбергене сейчас активно поддерживают лишь Норвегия и РФ. Норвежский Лонгйир и российский Баренцбург - крупнейшие населенные пункты архипелага, на котором постоянно проживают 2600 человек.